أخبار الوادي الجديد| المحافظ تلتقي وفد والنقل والطرق والكباري.. وإزالة بؤر تلوث ومجمعات خردة داخل إحدى المناطق السكنية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية.

محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد وزارة النقل و الهيئة العامة للطرق والكباري.

التقتحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل برئاسة اللواء حسام الدين مصطفى مساعد وزير النقل للطرق والكباري، بحضور الدكتور عبد الرحمن باز مساعد وزير النقل للمشروعات، واللواء محمد حسن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية المعنية بالوزارة والمحافظة.

وأوضحت المحافظ أن هذه الزيارة تأتي كأحد نتائج اللقاء الأخير مع الفريق كامل الوزير وزير النقل والذي وجّه خلاله بتشكيل لجنة لزيارة المحافظة للمعاينة على الطبيعة والوقوف على معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية ودفع المعدلات بالمشروعات المتوقفة وبحث أسباب توقفها وآليات تسريع وتيرة العمل بها. موجهةً الشكر والتقدير لوزير النقل على الاستجابة لمطالب أهالي المحافظة و دعم خطط رفع الكفاءة والتطوير بالمحاور الحيوية وشبكة الطرق التي تخدم المحافظة والتي يبلغ إجمالي أطوالها ٢٣٦٣ كم.

وخلال اللقاء، استعرضت مجدي خريطة أبرز الطرق والمشروعات الجارية والمتوقفة، وتحديد الأولويات للمشروعات المطلوب الانتهاء منها والتي تمثل شرايين حيوية وتنموية هامة؛ لتيسير حركة المواطنين و دفع عجلة التنمية. كما تم الاتفاق على وضع برنامج زمني لكافة مشروعات الطرق المستهدفة مع المتابعة الدورية للالتزام بهذا البرنامج وعدم السماح بأي تقاعس أو تأخير من قِبل الشركات المنفذة. بالإضافة إلى دراسة تنفيذ بعض المسارات التنموية عن طريق الشراكة بين المحافظة و الهيئة في إدارة واستغلال بعض الأصول المتاحة بما يتيح أفضل استفادة وتحقيق عائد اقتصادي وتنموي.

إزالة بؤر تلوث ومجمعات خردة داخل إحدى المناطق السكنية بالوادي الجديد

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة بؤر التلوث والعشوائيات، استجابة لشكاوى المواطنين المتضررين من وجود مخلفات وخردة داخل إحدى المناطق السكنية، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين البيئة المحيطة.

تعامل فوري مع الإشغالات

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وتعليمات اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بضرورة التعامل الفوري مع الإشغالات والعشوائيات التي تمثل خطرًا على الصحة العامة.

واستهدفت الحملة رفع وإزالة مخزن غير قانوني يحتوي على كميات كبيرة من الخردة والمخلفات البيئية والقمامة، بعد تلقي شكاوى من أهالي المنطقة بشأن الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن تراكم هذه المخلفات.

وشُكلت لجنة متخصصة للإشراف على أعمال الإزالة، برئاسة محمد صالح شريعي، نائب رئيس المركز، وبمشاركة إدارة شؤون البيئة بالوحدة المحلية، وإدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة، إلى جانب الجهات المعنية والأجهزة الأمنية.

وجرى الدفع بالمعدات اللازمة لرفع المخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة، مع إعادة الانضباط للمنطقة وتأمينها بيئيًا، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وتحسين المشهد الحضاري بمدينة الخارجة.

استمرار الحملات الميدانية

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة استمرار حملات المتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات بيئية أو عشوائيات جديدة، والتعامل معها بشكل فوري، مشددًا على أن الوحدة المحلية تستجيب بشكل عاجل لشكاوى المواطنين المتعلقة بالصحة العامة والنظافة.

إصابة طالبة جامعية بحالة تسمم غذائي إثر تناولها علبة تونة في الوادي الجديد

أصيبت طالبة بجامعة الوادي الجديد، اليوم الخميس، بحالة تسمم غذائي، عقب تناولها علبة تونة داخل منزلها بحي القلقان بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، ما استدعى نقلها إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طالبة جامعية إلى مستشفى الخارجة التخصصي، مصابة بأعراض تسمم غذائي، وبدأت الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة.

وبالفحص، تبين أن المصابة تدعى "م.ي.م"، تبلغ من العمر 20 عامًا، طالبة بكلية علوم الرياضة في جامعة الوادي الجديد، وأصيبت بحالة تسمم غذائي إثر تناول علبة تونة داخل منزل أسرتها بحي القلقان بمدينة الخارجة.

وجرى تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة للطالبة داخل مستشفى الخارجة التخصصي، مع متابعة حالتها الصحية للاطمئنان عليها، فيما اتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية حيال الواقعة للوقوف على أسباب الإصابة وملابساتها.