تغير مفاجئ.. ارتفاع تدريجي في الحرارة وطوارئ بالملاحة البحرية| الطقس اليوم

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس اليوم، الجمعة 8 مايو 2026، محذرة من اضطراب ملاحي كبير وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

اضطراب الملاحة البحرية

ورفعت هيئة الأرصاد، درجة الاستعداد بسبب اضطراب الملاحة على سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، حيث كشف البيان عن نشاط رياح قوية تصل سرعتها إلى 70 كم/س، مما يؤدي لارتفاع الأمواج بشكل خطر ليتراوح ما بين 2.5 إلى 3.5 متر، وهو ما يستوجب الحذر التام للصيادين ورواد الأنشطة البحرية.

وحول الظواهر الجوية المتوقعة، ودرجات الحرارة اليوم، جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة.

الشبورة والرياح

كما حذرت هيئة الأرصاد خلال الطقس اليوم، من تكون شبورة مائية كثيفة أحياناً من الساعة 4 وحتى 8 صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأشار البيان أيضاً إلى احتمال سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر نتيجة تكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة الصباحية، والالتزام بالتدابير اللازمة لمواجهة التقلبات الربيعية والارتفاع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.