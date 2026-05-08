الدفاع الإماراتية: قواتنا الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من ايران
باكستان: نحن مستعدون لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين الإيرانيين إلى بلادهم عبر أراضينا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير خارجية باكستان، قال نحن مستعدون لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين الإيرانيين إلى بلادهم عبر أراضينا.


وأضاف وزير خارجية باكستان، أن تحدثت مع عراقجي لإعادة البحارة الإيرانيين من السفن المحتجزة قرب سنغافورة.


ولفت إلى أننا نعمل لإعادة 20 بحارا إيرانيا من سفن محتجزة قرب مياه سنغافورة.


كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن أنظمة الدفاع الجوي تتعامل مع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، مؤكدة أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن عمليات اعتراض الصواريخ والطائرات المعادية.

وفي سياق متصل، أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، قراراً بتشكيل لجنة وطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناتجة عنها، في خطوة تهدف إلى رصد وتوثيق الانتهاكات وفق المعايير القانونية الدولية.


ونص القرار على أن تتولى اللجنة، برئاسة النائب العام للدولة، توثيق الهجمات الإيرانية وما خلّفته من أضرار بشرية ومادية واقتصادية طالت المواطنين والمقيمين والزوار، إلى جانب جمع وتحليل الأدلة والتقارير الفنية والطبية والجنائية.


كما تضم اللجنة ممثلين عن عدد من الجهات الاتحادية والمحلية، مع منحها صلاحية الاستعانة بخبرات وطنية ودولية متخصصة لضمان دقة التوثيق وموثوقيته.


وأكد القرار إنشاء قاعدة بيانات مركزية مؤمنة لحفظ وتصنيف الأدلة والمعلومات المرتبطة بالهجمات، بما يضمن سلامة البيانات وإمكانية الاستفادة منها قانونياً على المستويين المحلي والدولي.

