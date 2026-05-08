إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظ دمياط: العيد القومي للمحافظة يشهد افتتاح مشروعات خدمية وتنموية كبرى

أكد الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، أن احتفال دمياط بعيدها القومي في 8 مايو يحمل قيمة تاريخية ووطنية كبيرة، كونه يخلد ذكرى تصدي أهالي المحافظة للحملة الصليبية، مشيرًا إلى أن المناسبة أصبحت رمزًا للعمل والبناء والتنمية المستمرة.

افتتاح مشروعات جديدة في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية

وأوضح “فوزي” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن الاحتفالات هذا العام تتزامن مع افتتاح عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات، تشمل التعليم، الصحة، الطرق، الكهرباء، المساجد، الشباب والرياضة، وتطوير المداخل الرئيسية للمحافظة.

وأضاف محافظ دمياط، أن أبرز المشروعات تتضمن تطوير الطرق الرئيسية، الكورنيش، ومناطق استراتيجية عديدة، بما يعكس حجم الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة ضمن رؤية الدولة للتطوير الشامل.

دعم صناعة الأثاث والحرف التراثية

وأشار فوزي إلى أن دمياط تواصل تعزيز مكانتها كقلعة لصناعة الأثاث في مصر، من خلال دعم الحرفيين وأصحاب الورش، وتنظيم معارض متخصصة داخل وخارج المحافظة، إلى جانب تطوير مدينة دمياط للأثاث كأحد أكبر المشروعات الصناعية المتخصصة.

وأكد أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالحفاظ على الصناعات التراثية مثل الأثاث اليدوي والأعمال الفنية الدقيقة، مع تشجيع الأجيال الجديدة على استكمال هذه الحرف.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وشدد المحافظ على أن الدولة تقدم دعمًا متكاملًا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليس فقط عبر التمويل، ولكن أيضًا من خلال دراسات الجدوى والتوجيه المستمر لضمان نجاح المشروعات واستدامتها.

“حياة كريمة” تغير وجه الريف في دمياط

وأوضح أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أحدثت تحولًا كبيرًا في قرى المحافظة، خاصة في مركز كفر سعد، عبر تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطن الريفي.

اهتمام متزايد بالرياضة والشباب

واختتم فوزي بالتأكيد على استمرار التوسع في تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، بما في ذلك ملاعب السكواش وحمامات السباحة، بهدف استثمار طاقات الشباب وتوفير بيئة صحية وتنموية متكاملة لهم.

