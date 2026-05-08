جمعية نادي روتاري جولدن إسكوير الخيرية تحتفل بعيد الأم

نظمت جمعية نادي روتاري جولدن إسكوير الخيرية، احتفالا بمناسبة عيد الأم للأمهات بدور رعاية المسنين، وذلك بنادي السرايا للشرطة، بحضور ممثلي الإدارة العامة لرعاية المسنين.

وشهد الاحتفال مشاركة نحو 50 سيدة من كبار السن ، بعدد من دور كبار السن بمحافظتي القاهرة والجيزة حيث تضمنت الاحتفالية عدد من العروض الفنية المتميزة ورحلة نيلية على متن باخرة، أضفت طابعًا ترفيهيًا مميزًا.

تأتي الفعالية فى إطار جهود الدمج المجتمعي للسيدات كبار السن ، من خلال كسر العزلة الاجتماعية، وتعزيز شعورهن بالتقدير والانتماء، وتماشيا مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة حياة كبار السن.