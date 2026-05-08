الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة تنظم المؤتمر الأول لتنمية المهن الطبية للتطوير المهني المستمر

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر تنمية المهن الطبية للتطوير المهني المستمر (CPDX)، بمشاركة واسعة من قيادات القطاع الصحي والأكاديمي ونخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويستمر المؤتمر على مدار يومين بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، ويهدف إلى تعزيز منظومة التعليم الطبي المستمر، ورفع كفاءة الكوادر الصحية، ودعم التحول الرقمي في القطاع الصحي، بما يواكب التطورات العلمية السريعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويساهم في تحقيق نقلة نوعية في جودة الرعاية الصحية.

شهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا مكثفًا من قيادات وزارة الصحة والسكان، ورؤساء الهيئات والقطاعات الصحية، وأساتذة الجامعات، وممثلي الكليات الطبية المختلفة، إلى جانب عدد كبير من الأطباء ومقدمي الخدمات الصحية المهتمين بالتطوير المهني.

 الاستثمار في الكوادر البشرية

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة لشؤون التطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاستثمار في الكوادر البشرية يُعد محورًا رئيسيًا في تطوير المنظومة الصحية المصرية، مشددًا على أن التطوير المهني المستمر أصبح ضرورة حتمية لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة في المجال الطبي.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية ورئيس المؤتمر، أن الوزارة اعتمدت استراتيجية جديدة للتطوير المهني المستمر تقوم على بناء مسارات تدريبية متكاملة ومستدامة تستهدف مختلف الفئات والتخصصات الصحية، متجاوزة البرامج التقليدية قصيرة المدى.

واستعرض الدكتور سيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وأستاذ الطب المهني والبيئي بجامعة عين شمس، التأثير المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الممارسات الطبية وتحسين كفاءة التشغيل داخل المؤسسات الصحية، مشيرًا إلى أهمية وضع أطر تنظيمية تضمن الاستخدام الآمن والفعال لهذه التقنيات.

وتناولت الدكتورة إسراء أبو زيد، مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب والمشرف الفني العام على المؤتمر، آليات حوكمة التدريب الطبي ومحددات إعداد الخطط التدريبية بما يتوافق مع أهداف استراتيجية الصحة 2024-2030.

ويناقش المؤتمر على مدار يومين مجموعة من المحاور الاستراتيجية الهامة، أبرزها حوكمة التدريب الطبي، والتطوير المهني المستمر، والتحول الرقمي في الرعاية الصحية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين كافة الجهات المعنية بالتعليم والتدريب الصحي.

يمثل هذا المؤتمر خطوة نوعية جديدة تعكس التزام وزارة الصحة والسكان ببناء كوادر صحية مؤهلة ومتميزة قادرة على مواكبة العصر، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة لكل مواطن مصري.

وزارة الصحة والسكان التحول الرقمي المهن الطبية القطاع الصحي المنظومة الصحية

