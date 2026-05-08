إلهام أبو الفتح
التعليم: امتحانات الشهر من كتاب التقييمات.. والحالة المتداولة فردية

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك توجيهات واضحة لجميع الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بأن تكون امتحانات الشهر مستمدة من كتاب التقييمات والأداءات الصفية المقررة على الطلاب، نافيًا ما تردد بشأن خروج الامتحانات عن الإطار المحدد من الوزارة.

وقال زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة»، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود  إن الوزارة تتابع بشكل مستمر سير امتحانات الشهر في مختلف المدارس، لضمان الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية التعليمية، موضحًا أن الواقعة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خروج أحد الامتحانات عن كتاب التقييمات تُعد “حالة فردية"


وأضاف المتحدث الرسمي أن وزارة التربية والتعليم حريصة على تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، والتأكد من أن الامتحانات تأتي في مستوى الطالب المتوسط ومن داخل المقررات الدراسية المحددة، خاصة في ظل اعتماد الوزارة على نظام التقييمات الأسبوعية والشهرية كجزء أساسي من تطوير العملية التعليمية وتقليل الاعتماد على الحفظ والتلقين.

وأشار زلطة إلى أهمية النماذج الاسترشادية التي تطرحها الوزارة لطلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أنها تمثل تدريبًا عمليًا مهمًا للطلاب قبل امتحانات نهاية العام، حيث تساعدهم على التعرف على شكل وطبيعة الأسئلة ونظام الامتحانات، بالإضافة إلى قياس مستوى استعدادهم العلمي قبل انطلاق الامتحانات الرسمية.

وأوضح أن الوزارة مستمرة في إتاحة النماذج الاسترشادية عبر المنصات الرسمية، لتوفير فرصة متكافئة لجميع الطلاب للتدريب والمراجعة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو مساعدة الطلاب على التعامل مع الامتحانات بثقة وتقليل حالة التوتر والقلق المصاحبة لفترة الامتحانات.

وشدد المتحدث الرسمي في ختام تصريحاته على أن الوزارة تتعامل مع أي شكاوى أو ملاحظات يتم رصدها بكل جدية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطلاب


