زوجها استقبل أموال التبرعات علي حسابه البنكي.. تفاصيل مثيرة في قضية تبرعات البلوجر دنيا فؤاد

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في قضية البلوجر الشهيرة دنيا فؤاد، المعروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بادعاء محاربة مرض السرطان، بعدما قررت جهات التحقيق حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بضبط وإحضار زوجها، على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب وجمع تبرعات بطرق غير مشروعة.

وبحسب التحريات، بدأت القضية بعد تداول منشورات وصور عبر صفحات التواصل الاجتماعي ظهرت خلالها دنيا فؤاد داخل مستشفيات، مدعية إصابتها بالسرطان وحاجتها للعلاج، ما أثار تعاطف آلاف المتابعين الذين سارعوا إلى تقديم مساعدات مالية وتبرعات لدعمها.

وكشفت التحريات الأولية، وجود شبهة استغلال للحالة الإنسانية بهدف جمع الأموال، حيث تبين من الفحوصات والتحقيقات عدم صحة ادعاءات الإصابة بالمرض، إلى جانب الاشتباه في استخدام تقارير طبية غير صحيحة لجذب المتبرعين.

كما أشارت التحقيقات إلى قيام المتهمة بتلقي تحويلات مالية ومبالغ من متابعين داخل مصر وخارجها، فيما يجري فحص التحويلات البنكية والمحافظ الإلكترونية لحصر قيمة الأموال التي تم جمعها.

وامتدت دائرة الاتهامات إلى زوجها، بعدما كشفت التحريات عن مشاركته في إدارة الحسابات ونشر الروايات المتعلقة بالحالة المرضية، فضلاً عن المساعدة في جمع التبرعات والتواصل مع المتابعين.

وتواصل جهات التحقيق سماع أقوال الشهود ومراجعة المستندات والتقارير الطبية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقب انتهاء التحقيقات.

وأكدت الجهات المختصة أن التحقيقات ما زالت جارية، ولم يصدر حتى الآن حكم قضائي نهائي في الواقعة.

الغربية: توريد 90 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع

لليوم السادس.. تنفيذ الموجة الـ29 لإزالة التعديات بالغربية

بني سويف تستضيف 29 سائحا ألماني ونمساوي بممشى الكورنيش خلال رحلتهم النيلية ضمن خطة تنشيط السياحة

فحص 3594 رأس ماشية ضد البروسيلا و 3274 ضد السل البقري بالشرقية

وكيل تموين الشرقية يتابع انتظام توريد الأقماح بمركزي تجميع أبوكبير و الحسينية

ضبط 45 طنا و9 آلاف لتر مواد بترولية وتحرير 3306 محاضر ضد المخالفين بالشرقية

