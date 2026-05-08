لليوم السادس.. تنفيذ الموجة الـ29 لإزالة التعديات بالغربية

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، لليوم السادس على التوالي، سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، موجهًا بضرورة مواصلة تنفيذ الإزالات المستهدفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع أي تعديات يتم رصدها.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن ملف إزالة التعديات يحظى بأولوية قصوى في المتابعة اليومية، في ظل توجيهات الدولة بفرض هيبة القانون والحفاظ على ممتلكات الدولة ومنع استنزاف الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل العمل من خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة الأمنية لتحقيق المستهدفات المقررة.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد المحافظ على أن المحافظة لن تسمح بعودة أي تعديات بعد إزالتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة من غرفة العمليات الرئيسية وميدانيًا للتأكد من انتظام سير الحملات وسرعة الإنجاز على أرض الواقع.

رفع كفاءة الخدمات

وأضاف اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن جميع رؤساء المراكز والمدن مكلفون بالمتابعة اللحظية لهذا الملف، والتعامل بمنتهى الجدية مع أي محاولة بناء مخالف أو تعدٍ جديد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد حق الدولة والحفاظ على الأراضي الزراعية.