نيابة الإسماعيلية تفحص الملف الطبي لدنيا فؤاد وتخاطب المستشفيات لكشف الحقيقة

أكدت مصادر مطلعة أن جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية طلبت من عدد من المستشفيات تقديم تقارير وبيانات تفصيلية بشأن الحالة الطبية للبلوجر دنيا فؤاد، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول واقعة جمع تبرعات بزعم الإصابة بمرض السرطان.



وبحسب المعلومات الأولية، تسعى النيابة إلى فحص كافة المستندات والتقارير الطبية المتداولة، والتأكد من مدى صحة ادعاءات المتهمة حول تلقيها العلاج داخل بعض المستشفيات، بعد تصاعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

كما طلبت جهات التحقيق مراجعة سجلات دخول وخروج المتهمة، والتقارير الطبية الخاصة بها، لبيان حقيقة خضوعها لأي بروتوكولات علاجية أو جلسات علاج مرتبطة بالأورام.



وتواصل الأجهزة المختصة فحص التحويلات المالية والتبرعات التي تم جمعها من متابعين داخل مصر وخارجها، فيما تستمع النيابة لأقوال عدد من الشهود والمتعاملين مع البلوجر خلال الفترة الماضية.

وكانت جهات التحقيق قد قررت حبس دنيا فؤاد 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بضبط وإحضار زوجها، على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب واستغلال تعاطف المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت التحقيقات أن القضية ما زالت قيد الفحص، ولم يصدر حتى الآن أي حكم قضائي نهائي بشأن الاتهامات المتداولة.