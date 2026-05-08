قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري
بتلاوات قرآنية وابتهالات دينية.. افتتاح المرحلة الأولى لمسجد الراحل الشيخ الطبلاوي
خطيب مسجد الطبلاوي يكشف عن الذين تشملهم رحمة الله .. فيديو
عبلة الهواري: لا نحتاج تشريعا لحماية الناجيات من الاغتـ.صاب
من الميناء إلى الحجر الصحي.. تفعيل نظام تتبع المخالطين العالمي خلال تفشي فيروس هانتا
آمال ماهر تستعيد ذكرياتها مع الراحل هاني شاكر: كان بيقولي حافظي على صوتك نعمه كبيرة
النقل تعلن أسعار تذاكر واشتراكات مونوريل شرق النيل
إقرار تعديلات قانون المعاشات.. حصاد مجلس النواب 4 – 5 مايو
معتمد جمال: أغلقنا ملف الدوري وتركيزنا الكامل على نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة
أسعار الذهب اليوم في الإمارات الجمعة 8 مايو 2026.. تحديث لحظي
مصطفي الشامي: موسم غريب بـ بلدية المحلة ودمج الأندية وتقليل الأجانب مرفوض| صور
عاد واعتذر .. نجوم أساءوا للنادي الأهلي ورموزه " وجابوا ورا بعدها"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية: توريد 90 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

قال المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد 90 ألف و90 طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع ، منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم  الجمعة، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

توجيهات محافظ الغربية 


وأشار " العفيفى"، إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 20 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتى تستوعب نحو 168 ألف طن من محصول القمح.


وطالب وكيل وزارة التموين بالغربية ، المزارعين بمراكز المحافظة، بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، للتسلم فى وقت زمنى بسيط ومنعا للتكدس أمام مواقع الاستلام.

توريد الاقماح 


وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، قد أوضح أن إجمالى المساحات المنزرعة بالقمح للموسم الجديد بلغ نحو 137657 فدانًا، وبدء موسم التوريد اعتبارًا من 15 أبريل ويستمر حتى 15 أغسطس وفق الضوابط المنظمة، وذلك داخل20 موقعًا تخزينيًا على مستوى المحافظة بطاقة استيعابية تصل إلى 168440 طنًا، موزعة جغرافيًا لتغطية مختلف المراكز والمدن وتسهيل عمليات التوريد على المزارعين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي توريد الاقماح الصوامع والشون الذهب الأصفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتشار فيروس هانتا

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

انتشار فيروس هانتا

عودة العمل من المنزل والعزل.. هل يكرر فيروس هانتا سيناريو الأزمة العالمية؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟

امام عاشور

7 ملايين دولار.. الأهلي يترقب وصول العروض الرسمية للتعاقد مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الغربية: توريد 90 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع

تعديات ومخالفات البناء

لليوم السادس.. تنفيذ الموجة الـ29 لإزالة التعديات بالغربية

سياح بني سويف

بني سويف تستضيف 29 سائحا ألماني ونمساوي بممشى الكورنيش خلال رحلتهم النيلية ضمن خطة تنشيط السياحة

بالصور

فحص 3594 رأس ماشية ضد البروسيلا و 3274 ضد السل البقري بالشرقية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وكيل تموين الشرقية يتابع انتظام توريد الأقماح بمركزي تجميع أبوكبير و الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ضبط 45 طنا و9 آلاف لتر مواد بترولية وتحرير 3306 محاضر ضد المخالفين بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

لوك جذاب.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد