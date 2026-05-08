ضبط تشكيل عصابي لتزوير محررات حكومية والنصب على المواطنين بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال تزوير المحررات الرسمية والعرفية والطوابع الحكومية، بزعم توفير وظائف داخل جهات حكومية.

وأكدت التحريات أن التشكيل يضم 5 أشخاص، من بينهم مالك مطبعة، حيث قاموا بتزوير استمارات ومستندات وأختام منسوبة لعدد من الجهات الحكومية، وبيعها للمواطنين عقب إيهامهم بقدرتهم على تعيينهم بوظائف رسمية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهم عدد من الاستمارات والأختام والطوابع المقلدة، إلى جانب الأدوات والأجهزة المستخدمة في أعمال التزوير، وجهاز لتصنيع الأختام، فضلًا عن مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.