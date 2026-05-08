قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري
بتلاوات قرآنية وابتهالات دينية.. افتتاح المرحلة الأولى لمسجد الراحل الشيخ الطبلاوي
خطيب مسجد الطبلاوي يكشف عن الذين تشملهم رحمة الله .. فيديو
عبلة الهواري: لا نحتاج تشريعا لحماية الناجيات من الاغتـ.صاب
من الميناء إلى الحجر الصحي.. تفعيل نظام تتبع المخالطين العالمي خلال تفشي فيروس هانتا
آمال ماهر تستعيد ذكرياتها مع الراحل هاني شاكر: كان بيقولي حافظي على صوتك نعمه كبيرة
النقل تعلن أسعار تذاكر واشتراكات مونوريل شرق النيل
إقرار تعديلات قانون المعاشات.. حصاد مجلس النواب 4 – 5 مايو
معتمد جمال: أغلقنا ملف الدوري وتركيزنا الكامل على نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة
أسعار الذهب اليوم في الإمارات الجمعة 8 مايو 2026.. تحديث لحظي
مصطفي الشامي: موسم غريب بـ بلدية المحلة ودمج الأندية وتقليل الأجانب مرفوض| صور
عاد واعتذر .. نجوم أساءوا للنادي الأهلي ورموزه " وجابوا ورا بعدها"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل تعلن أسعار تذاكر واشتراكات مونوريل شرق النيل

المونوريل
المونوريل
حمادة خطاب

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم أسعار تذاكر وأشتراكات إستخدام مونوريل شرق النيل تسهيلا على السادة المواطنين، بالتزامن مع تشغيل وزارة النقل للمرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة لخدمة جمهور الركاب.

وقال البيان إنه روعي عند تقدير قيمه تذكره المونوريل ان تكون بنصف القيمة المالية للمواصلات البديله ،  كما روعى عند تحديد قيمه الاشتراكات أن تصل نسبه الخصم بها إلى  50% من قيمه التذكره لتشكل قيمه الاشتراكات ربع قيمه ثمن المواصلات البديله وذلك تسهيلا على الركاب بالتزامن مع تقديم أعلى مستويات الخدمه لهم من خلال قطارات المونوريل التي تشكل نقلة حضارية هامة في وسائل النقل الجماعي في مصر 

وأشار بيان الوزارة الى أسعار تذاكر وأشتراكات إستخدام مونوريل على النحو التالي :

أولا : التذكرة الكاملة 

 وقيمتها مقسمة وفقاً لأربعة مناطق على طول مسار خط المونوريل بواقع ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة   20 جنيها – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة 40 جنيها – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة   55 جنيها – أربعة مناطق "الخط كامل" عدد 22 محطة بقيمة 80 جنيها ) .

ثانياً : نصف تذكرة والخاصة بالفئات التالية  ( كبار السن فوق سن 60 سنة – ذوي الإحتياجات الخاصة) بواقع ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة   10 جنيهات – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة   20 جنيها – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة   30 جنيها – أربعة مناطق "الخط كامل" عدد 22 محطة بقيمة   40 جنيها ) .

ثالثاً : الأشتراكات ( الأسبوعية – الشهرية – الربع سنوية ) 

اتاحت الوزارة نظاماً مميزاً للاشتراكات  يساهم في تخفيض قيمة التذكرة بقيمة 50 % لكافة أنواع الاشتراكات ( الأسبوعية – الشهرية – الربع سنوية )  كالتالي:- 

1. • الإشتراك الإسبوعي والمحدد بعدد 14  رحلة بمدة  صلاحية  14 يوما  ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة  140 جنيها بنسبة تخفيض 50% – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة   280 جنيها بنسبة تخفيض 50% – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة  385 جنية بنسبة تخفيض 50%– أربعة مناطق "الخط كامل" عدد 22 محطة بقيمة   560 جنيها بنسبة تخفيض 50% ) .

2. • الإشتراك الشهري والمحدد بعدد 60 رحلة بمدة صلاحية 60 يوم ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة  600 جنيه بنسبة تخفيض 50% – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة   1200 جنيه بنسبة تخفيض 50% – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة  1650 جنيها بنسبة تخفيض 50%– أربعة مناطق "الخط كامل" عدد 22 محطة بقيمة  2400 جنيه بنسبة تخفيض 50% ) .

3. •        الإشتراك الربع سنوي والمحدد بعدد 180 رحلة بمدة صلاحية  180يوم  ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة  1800 جنيه بنسبة تخفيض 50% – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة  3600 جنيه بنسبة تخفيض 50% – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة  4950 جنيها بنسبة تخفيض 50%– أربعة مناطق "الخط كامل" عدد 22 محطة بقيمة  7200 جنيه بنسبة تخفيض 50% ).

وأوضح بيان الوزارة  ان المرحلة الأولي بالكامل بالنسبة للموظفين بالعاصمة الجديدة يبلغ عدد محطاتها ١٤ محطة فقط وذلك من محطة من المشير طنطاوي وحتى محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة وبالتالي فإن  جميع تذاكر و اشتراكات الموظفين سوف تقع  بحد أقصى  في المنطقة الثالثة من منظومة  التذاكر والاشتراكات .

النقل السكة الحديدية المونوريل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتشار فيروس هانتا

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

انتشار فيروس هانتا

عودة العمل من المنزل والعزل.. هل يكرر فيروس هانتا سيناريو الأزمة العالمية؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟

امام عاشور

7 ملايين دولار.. الأهلي يترقب وصول العروض الرسمية للتعاقد مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

البنزين بأمريكا

قفزة تاريخية في أسعار البنزين بأمريكا مع تصاعد أزمة مضيق هرمز

ترامب وإيران

هل ينهار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران؟.. خبير يرد

العملة

وزير المالية: فخور بقدرات العاملين في سك العملة ونستهدف تطوير الصناعة بشراكات دولية

بالصور

فحص 3594 رأس ماشية ضد البروسيلا و 3274 ضد السل البقري بالشرقية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وكيل تموين الشرقية يتابع انتظام توريد الأقماح بمركزي تجميع أبوكبير و الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ضبط 45 طنا و9 آلاف لتر مواد بترولية وتحرير 3306 محاضر ضد المخالفين بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

لوك جذاب.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد