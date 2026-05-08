النقل تعلن أسعار تذاكر واشتراكات مونوريل شرق النيل

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم أسعار تذاكر وأشتراكات إستخدام مونوريل شرق النيل تسهيلا على السادة المواطنين، بالتزامن مع تشغيل وزارة النقل للمرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة لخدمة جمهور الركاب.

وقال البيان إنه روعي عند تقدير قيمه تذكره المونوريل ان تكون بنصف القيمة المالية للمواصلات البديله ، كما روعى عند تحديد قيمه الاشتراكات أن تصل نسبه الخصم بها إلى 50% من قيمه التذكره لتشكل قيمه الاشتراكات ربع قيمه ثمن المواصلات البديله وذلك تسهيلا على الركاب بالتزامن مع تقديم أعلى مستويات الخدمه لهم من خلال قطارات المونوريل التي تشكل نقلة حضارية هامة في وسائل النقل الجماعي في مصر

وأشار بيان الوزارة الى أسعار تذاكر وأشتراكات إستخدام مونوريل على النحو التالي :

أولا : التذكرة الكاملة

وقيمتها مقسمة وفقاً لأربعة مناطق على طول مسار خط المونوريل بواقع ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة 20 جنيها – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة 40 جنيها – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة 55 جنيها – أربعة مناطق "الخط كامل" عدد 22 محطة بقيمة 80 جنيها ) .

ثانياً : نصف تذكرة والخاصة بالفئات التالية ( كبار السن فوق سن 60 سنة – ذوي الإحتياجات الخاصة) بواقع ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة 10 جنيهات – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة 20 جنيها – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة 30 جنيها – أربعة مناطق "الخط كامل" عدد 22 محطة بقيمة 40 جنيها ) .

ثالثاً : الأشتراكات ( الأسبوعية – الشهرية – الربع سنوية )

اتاحت الوزارة نظاماً مميزاً للاشتراكات يساهم في تخفيض قيمة التذكرة بقيمة 50 % لكافة أنواع الاشتراكات ( الأسبوعية – الشهرية – الربع سنوية ) كالتالي:-

1. • الإشتراك الإسبوعي والمحدد بعدد 14 رحلة بمدة صلاحية 14 يوما ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة 140 جنيها بنسبة تخفيض 50% – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة 280 جنيها بنسبة تخفيض 50% – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة 385 جنية بنسبة تخفيض 50%– أربعة مناطق "الخط كامل" عدد 22 محطة بقيمة 560 جنيها بنسبة تخفيض 50% ) .

2. • الإشتراك الشهري والمحدد بعدد 60 رحلة بمدة صلاحية 60 يوم ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة 600 جنيه بنسبة تخفيض 50% – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة 1200 جنيه بنسبة تخفيض 50% – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة 1650 جنيها بنسبة تخفيض 50%– أربعة مناطق "الخط كامل" عدد 22 محطة بقيمة 2400 جنيه بنسبة تخفيض 50% ) .

3. • الإشتراك الربع سنوي والمحدد بعدد 180 رحلة بمدة صلاحية 180يوم ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة 1800 جنيه بنسبة تخفيض 50% – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة 3600 جنيه بنسبة تخفيض 50% – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة 4950 جنيها بنسبة تخفيض 50%– أربعة مناطق "الخط كامل" عدد 22 محطة بقيمة 7200 جنيه بنسبة تخفيض 50% ).

وأوضح بيان الوزارة ان المرحلة الأولي بالكامل بالنسبة للموظفين بالعاصمة الجديدة يبلغ عدد محطاتها ١٤ محطة فقط وذلك من محطة من المشير طنطاوي وحتى محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة وبالتالي فإن جميع تذاكر و اشتراكات الموظفين سوف تقع بحد أقصى في المنطقة الثالثة من منظومة التذاكر والاشتراكات .