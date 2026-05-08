خطيب مسجد الطبلاوي يكشف عن الذين تشملهم رحمة الله .. فيديو

افتتحت أسرة القارئ الإذاعى الكبير الشيخ محمد محمود الطبلاوى، المرحلة الأولى من مسجده الجديد بالشيخ زايد والذى تبلغ مساحته 1850 مترا وذلك بإقامة فاعليات أمسية دينية إذاعية بمناسبة ذكراه السادسة فى صلاة الجمعة اليوم.

وألقى خطبة الجمعة، الشيخ محمود خليل وكيل مديرية أوقاف الجيزة، قائلا: إن رحمة الله وسعت كل شئ، ومن أراد أن تشمله رحمة الله، يحب عليه أن تتحق فيه الصفات التي تجعله أهلا لرحمة الله.

وأضاف محمود خليل، خلال خطبة الجمعة من مسجد الشيخ محمد محمود الطبلاوي، بمدينة الشيخ زايد، أن المتقين من الذين تشملهم رحمة الله، وكذلك المخرجين للزكاة من أموالهم، وكذلك المحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة.

وتابع: حنًَ الجذع لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حنانا واشتياقا لرسول الله، فالله رحيم وسيدنا رسول الله رحمة للعالمين، فكيف حالنا مع الرحمة والحنان والمودة والعطف والعفو والصفح والسماح.

