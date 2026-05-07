إذاعة القرآن تفتتح مسجد الشيخ الطبلاوى الجديد بالشيخ زايد.. غدا الجمعة

قال محمد الساعاتى، مستشار نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، إذاعة القرآن الكريم تشارك غدا الجمعة، أسرة القارئ الإذاعى الكبير الشيخ محمد محمود الطبلاوى، في افتتاح المرحلة الأولى من مسجده الجديد بالشيخ زايد والذى تبلغ مساحته ١٨٥٠ مترا وذلك بإقامة فاعليات أمسية دينية إذاعية بمناسبة ذكراه السادسة فى صلاة الجمعة ظهر الغد.

وتتضمن الأمسية تلاوة قرآن الجمعة ثم إلقاء الخطبة وتختتم بابتهالات دينية ومدائح نبوية عقب شعائر الجمعة.

وقال المحاسب إبراهيم الطبلاوى (نجل الشيخ)، إن الأمسية الدينية التى يقدمها علاء عرابى المذيع بإذاعة القرآن الكريم، تتضمن تلاوة قرآنية عطرة للقارئ الإذاعى الشيخ هانى الحسينى، وكلمة للدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف الجيزة، ثم تختتم الأمسية بابتهالات دينية للمبتهل الإذاعى الشيخ محمد على جابين.

وقال الشيخ محمد الطبلاوى (نجل الشيخ): سيشهد افتتاح المسجد تنافسا كبيرا بين قراء القرآن فى العديد من الفقرات القرآنية والإنشادية بحضور وفد نقابة محفظى وقراء القرآن نيابة عن الشيخ محمد حشاد (نقيب القراء) حيث سيتم تقديم العديد من التلاوات القرآنية بأصوات القراء الذين ينتمون إلى مدرسة الشيخ الطبلاوى أمثال المشايخ: محمد الطبلاوى الصغير، أسامة أبو النور، حسين الإسكندرانى وآخريين.