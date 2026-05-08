رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

قفزة تاريخية في أسعار البنزين بأمريكا مع تصاعد أزمة مضيق هرمز

سجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة قفزة تاريخية بالتزامن مع استمرار التصعيد في الشرق الأوسط وتداعيات إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. 

ووفقًا لبيانات رابطة السيارات الأمريكية، بلغ متوسط سعر البنزين العادي الخالي من الرصاص نحو 4.54 دولارًا للجالون، وهو أعلى مستوى موسمي منذ عام 2014 حسبما ذكر تقرير عرض علي إكسترا نيوز.

كاليفورنيا تتصدر أعلى الأسعار في البلاد

وأضاف تقرير إكسترا نيوز، قفزت أسعار البنزين في ولاية كاليفورنيا إلى أكثر من 6 دولارات للجالون، لتسجل أعلى مستوياتها على مستوى الولايات المتحدة، بينما شهدت ولايات الغرب الأوسط زيادات متسارعة اقتربت ببعضها من حاجز 5 دولارات للجالون.

توقعات بانخفاض المخزونات وتفاقم الضغوط الاقتصادية

وتوقع بنك مورجان ستانلي تراجع مخزونات البنزين الأمريكية بوتيرة أسرع من المعتاد، مع احتمالية انخفاضها إلى أقل من 200 مليون برميل بحلول أواخر أغسطس المقبل، ما يزيد من الضغوط على الأسواق المحلية.

التضخم وتراجع ثقة المستهلكين

ويرى خبراء أن هذه الزيادات القياسية ستؤدي إلى تفاقم معدلات التضخم، وتراجع ثقة المستهلكين، فضلًا عن زيادة الأعباء المعيشية على الأسر الأمريكية، ما ينذر بتداعيات اقتصادية واسعة خلال الفترة المقبلة.

تحدٍ سياسي متصاعد أمام ترامب والجمهوريين

تأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، ما يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهوري أمام تحدٍ سياسي كبير، خاصة مع تصاعد الضغوط الاقتصادية على الناخب الأمريكي.

