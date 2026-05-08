الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اليوم العالمي للحمار.. الحيوان الذكي الذي ظلمه البشر على مر الزمان

نوال السيد

في الثامن من مايو من كل عام، يحتفل العالم بـ “اليوم العالمي للحمار”، وهي مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على أحد أكثر الحيوانات تعرضًا لسوء الفهم عبر التاريخ، رغم دوره الكبير في حياة البشر منذ آلاف السنين.

ورغم أن الحمار ارتبط في الثقافة الشعبية بصفات مثل العناد أو البطء، فإن الخبراء يؤكدون أنه من أكثر الحيوانات ذكاءً وقدرة على التكيف، كما يتمتع بذاكرة قوية وروابط عاطفية عميقة مع البشر والحيوانات الأخرى.

وعلى مدار قرون طويلة، لعب الحمار دورًا أساسيًا في التجارة والزراعة والتنقل، خاصة في المناطق الصحراوية والجبلية، حيث ساعد الإنسان على نقل البضائع وعبور الطرق الوعرة قبل ظهور وسائل النقل الحديثة.

أذكى مما نعتقد

يشتهر الحمار بصفة “العناد”، لكن المتخصصين في سلوك الحيوانات يرون أن هذا السلوك نابع في الحقيقة من الذكاء والحذر، وليس الغباء كما يعتقد البعض.

فعندما يشعر الحمار بالخطر، يتوقف لتقييم الموقف بدلًا من الاندفاع بشكل أعمى، وهي غريزة ساعدته على البقاء في البيئات القاسية والصحراوية عبر آلاف السنين.

كما يمتلك الحمار ذاكرة قوية جدًا، إذ يمكنه تذكر الأماكن والأشخاص والحيوانات الأخرى لفترات طويلة قد تمتد لسنوات، وهو ما جعله حيوانًا يعتمد عليه الإنسان تاريخيًا في العمل والتنقل.

ومن أبرز سماته أيضًا أذناه الطويلتان، اللتان لا تمنحانه شكله المميز فقط، بل تساعدانه كذلك على تنظيم حرارة الجسم والتقاط الأصوات من مسافات بعيدة، وهي خصائص مثالية للحياة في البيئات الحارة والجافة.

رفيق وفيّ

بعيدًا عن الصورة النمطية الشائعة، يتمتع الحمار بطبيعة اجتماعية وعاطفية لافتة، إذ يستطيع تكوين روابط قوية مع البشر والحيوانات الأخرى، ويحب الرفقة بشكل كبير.

ويشير مختصون إلى أن الحمير قد تعاني من التوتر أو الحزن إذا تُركت وحيدة لفترات طويلة، ما يعكس قدرتها على التفاعل العاطفي والشعور بالارتباط بمن حولها.

كما يتميز الحمار بعمر طويل نسبيًا مقارنة بما يعتقده كثيرون، إذ يمكن أن يعيش ما بين 30 إلى 40 عامًا إذا حصل على الرعاية المناسبة، ما يجعله رفيقًا طويل الأمد للمزارعين والعائلات في بعض المناطق الريفية.

