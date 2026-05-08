إخماد نيران حريق شونة كتان بقرية كفر العزيزية بسمنود وخسائر أولية 3 ملايين جنيه.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل بشونة كتان تقع علي مساحة فدان بقرية كفر العزيزية بنطاق دائرة مركز سمنود وتم الدفع ب6 سيارات مطافىء وتم السيطرة على الموقف مما أسفر عن خسائر أولية تصل قيمتها إلى 3 ملايين جنيه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل حادث الحريق

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران بشونة كتان تقع علي مساحة فدان بنطاق قرية كفر العزيزية بنطاق دائرة مركز سمنود .

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما دفعت الاجهزه الامنيه والتنفيذية بقوات الحماية المدنية مدعومة ب6 سيارات مطافىء وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وكبد الحريق مالك بخسائر أولية تصل إلي 3 مليون جنيه.

خسائر أولية تصل إلى 3 ملايين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.