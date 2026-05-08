نائب : العلاقات المصرية الخليجية أقوى من حملات التشويه والأكاذيب

أكد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بالشرقية، أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، عكست بوضوح قوة ومتانة العلاقات المصرية مع الأشقاء العرب، وكشفت زيف الادعاءات والحملات المغرضة التي دأبت جماعة الإخوان الإرهابية على ترويجها على مدار السنوات الماضية بهدف الوقيعة بين مصر والدول العربية الشقيقة.

دعم مصر للأشقاء

وأضاف نوح، في تصريحات صحفية اليوم، أن مشاهد الحفاوة والاستقبال الرسمي والشعبي للرئيس السيسي خلال زيارته للإمارات وعُمان، تؤكد المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر وقيادتها لدى الأشقاء العرب، وتعكس حجم التنسيق والتفاهم المشترك تجاه مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الدولة المصرية تتبنى موقفًا ثابتًا وواضحًا في دعم الأشقاء العرب، والوقوف إلى جانبهم في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمنهم واستقرارهم، مؤكدًا أن أمن الدول العربية الشقيقة يمثل جزءًا أساسيًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

تعزيز وحدة الصف العربي

وأشار إلى أن التحركات المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعكس حرص القاهرة الدائم على تعزيز وحدة الصف العربي، وترسيخ التعاون والتضامن بين الدول العربية، بما يسهم في حماية مقدرات الشعوب العربية والحفاظ على استقرار المنطقة في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة.