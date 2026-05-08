اقتحام بنك واحتجاز رهائن ..عملية أمنية واسعة في ألمانيا

أطلقت الشرطة الألمانية، الجمعة، عملية أمنية موسعة في بلدة سينزيغ عقب تقارير عن احتجاز رهائن خلال محاولة سطو على أحد البنوك.



ووفق وسائل إعلام محلية، بدأت الواقعة مع وصول سيارة مصفحة لنقل الأموال إلى فرع بنك وسط البلدة، قبل أن تتصاعد الأحداث سريعا وتدفع السلطات إلى فرض طوق أمني واسع في المنطقة.



وأشارت الشرطة إلى أن عدداً من المشتبه بهم والرهائن لا يزالون داخل المبنى، بينهم سائق سيارة نقل الأموال، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حفاظًا على سير العملية الأمنية.



كما أفادت صحيفة بيلد الألمانية⁠ بأن قوات خاصة انتشرت في محيط البنك، بالتزامن مع تحليق مروحية تابعة للشرطة فوق البلدة لمتابعة التطورات.



وأكدت السلطات عدم وجود تهديد مباشر للسكان خارج نطاق الطوق الأمني، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الحادث وعدم تداول معلومات غير مؤكدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.