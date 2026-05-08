مشروعات تنموية جديدة.. محافظ جنوب سيناء يؤكد: الحفاظ على الطابع البيئي أولوية

التقى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، مشايخ وعواقل مدينة دهب، بمقر مجلس المدينة، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ومناقشة سبل دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمدينة دهب، مؤكدًا أن المدينة تحظى باهتمام كبير؛ لما تمثله من أهمية سياحية وبيئية على مستوى المحافظة.

وأوضح المحافظ أن من أبرز المشروعات الجاري تنفيذها استكمال محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة دهب، لما يمثله المشروع من أهمية كبيرة في الحفاظ على البيئة ودعم القطاع السياحي، إلى جانب التوسع في توصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق غير المخدومة.

كما ناقش المحافظ خطة تطوير وتجميل مدخل مدينة دهب، وإنشاء بوابة حضارية تليق بمكانتها السياحية، فضلًا عن تطوير منطقة البلو هول ومناطق الغوص، بالتعاون مع وزارة البيئة، بما يسهم في الحفاظ على الطابع البيئي والسياحي للمناطق الطبيعية المتميزة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لزوار المدينة.

وأشار اللواء الدكتور إسماعيل كمال إلى أهمية المشاركة المجتمعية في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، من خلال إطلاق مبادرات للنظافة بالمناطق السياحية ومواقع الغوص خلال إجازة الصيف، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وجامعة الملك سلمان الدولية، والمدارس.

وأكد محافظ جنوب سيناء اهتمام المحافظة بتوفير وحدات إسكان اجتماعي مناسبة للسكان المحليين بمدينة دهب، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي، ويدعم جهود التنمية المستدامة.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وعواقل مدينة دهب عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة السياسية على ما توليه من اهتمام كبير بتنمية جنوب سيناء، مثمنين جهود محافظ جنوب سيناء وحرصه المستمر على التواصل مع المواطنين، ومتابعة المشروعات التنموية والخدمية على أرض .