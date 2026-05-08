تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بمناطق حي جنوب الغردقة

وجه اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، قسم البيئة بالتنسيق مع شركة «هيبكا» بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات الصلبة والزراعية وتفريغ صناديق القمامة بمختلف شوارع وميادين الحي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين الصورة البصرية بمدينة الغردقة.

وأكد رئيس الحي أن الحملات شهدت الدفع بالمعدات الثقيلة وسيارات النقل التابعة للشركة، حيث تم التركيز على رفع المخلفات والرتش بمنطقة أبو عشرة، ورفع مخلفات تجميع وفرز القمامة بمنطقة الكهف، بالإضافة إلى رفع المخلفات الزراعية بمنطقة مبارك 6.

كما تضمنت الأعمال تقليم الأشجار ورفع المخلفات الزراعية بمنطقة المدارس، وفتح الشوارع المغلقة بسبب كثافة الأشجار، إلى جانب أعمال تفريغ وتطهير حاويات القمامة بممشى شارع النصر.

وأشار اللواء أحمد جبر إلى تنفيذ أعمال المكنسة بطريق الحجاز، وتنظيف مدخل السفاري وميدان سينزو، فضلًا عن رفع المخلفات المتراكمة داخل أحد البلوكات المهجورة بمنطقة السقالة، وإضافة طبقة من الرمال لتنظيف الأرضية ومنع انتشار الروائح، مع بناء حائط على مدخل البلوك لمنع إلقاء المخلفات والقمامة مرة أخرى.

وشدد رئيس حي جنوب الغردقة على ضرورة تنظيف محيط جميع المربعات السكنية بالمناطق المستهدفة، ورفع نواتج تطهير المساحات الخضراء أولًا بأول لمنع تراكم القوارض والحشرات، إلى جانب الاستمرار في أعمال دهان وتجديد صناديق القمامة واستبدال التالف منها.

وأكد اللواء أحمد جبر أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة ينفذها الحي للحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، والقضاء على التلوث البصري، وإعادة المظهر الحضاري للأحياء السكنية، بما يليق بمدينة الغردقة باعتبارها إحدى أهم المدن السياحية العالمية.