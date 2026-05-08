متابعة أعمال الإزالات ورفع الإشغالات بمدينة سفاجا ضمن الموجة 29

تابع اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، أعمال الإزالات الجارية أمام مبنى الوحدة الصحية الجديدة بمنطقة الأشغال العسكرية، وذلك ضمن أعمال الموجة 29 لإزالة التعديات التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بشأن التصدي لكافة أشكال التعديات واسترداد أراضي الدولة بمختلف مدن المحافظة، وفرض هيبة القانون.

وأكد رئيس المدينة، خلال جولته الميدانية، استمرار الحملات المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومنع أي مخالفات، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وأشار اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل إلى أن الأجهزة التنفيذية بمدينة سفاجا تواصل جهودها على مدار اليوم لتنفيذ قرارات الإزالة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المنظمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتهيئة المناطق الحيوية بالشكل الحضاري اللائق.

وشدد رئيس المدينة على استمرار التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية المعنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكفاءة وسرعة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.