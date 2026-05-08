قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاز على دجلة بثلاثية.. نادي مسار بطلا لـ كأس مصر للكرة النسائية
الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية.. هل يعود ابن النادي؟
تقلبات جوية.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟
التعادل يحسم مواجهة بتروجيت ووادي دجلة في الدوري
قصة الطواف حول الكعبة.. اعرف الحكمة منه وأنواعه خلال فريضة الحج
مات على إيدها وكملت بيه شحاتة.. فيديو مرعب يكشف مأساة رضيع استغلته متسولة في إمبابة
تشكيل الهلال أمام الخلود في كأس خادم الحرمين
اتخانقوا في التدريبات.. ريال مدريد يكشف عن عقوبة فالفيردي وتشواميني
تنسيق 2026 | بدء التقديم للجامعات الأهلية .. وننشر المصروفات الدراسية لجميع التخصصات
بعد التراجع الأخير.. سعر الدولار اليوم في جميع البنوك
حلو بشكل مش طبيعي.. محمد سامي يشيد بـ ممشى أهل مصر
الرد جاء سريعا.. بيان من جامعة عين شمس بشأن واقعة سور كلية البنات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المخرجة الكندية مونيـا شوكري تترأس لجنة جائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان كان

مونيـا شوكري
مونيـا شوكري
محمد نبيل

أعلن Festival de Cannes اختيار الممثلة والمخرجة وكاتبة السيناريو الكندية من أصول كيبكية Monia Chokri لرئاسة لجنة تحكيم جائزة «الكاميرا الذهبية» خلال الدورة الـ79 من المهرجان، خلفًا للمخرجة الإيطالية Alice Rohrwacher.
 

وتُعد جائزة «الكاميرا الذهبية» واحدة من أبرز الجوائز في مهرجان كان، حيث تُمنح لأفضل عمل أول لمخرج أو مخرجة يشاركون بأفلامهم ضمن الاختيار الرسمي للمهرجان أو أسبوع النقاد أو نصف شهر المخرجين.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفيلم الفائز خلال حفل الختام يوم السبت 23 مايو 2026.
 

وأعربت مونيـا شوكري عن فخرها الكبير بتولي هذه المهمة، مؤكدة أن الفيلم الأول في حياة أي مخرج يمثل تجربة استثنائية ومصيرية.
 

وقالت في بيان رسمي: “الفيلم الأول تجربة مذهلة تشبه الولادة الثانية، حيث يبحث الفنان عن روحه من خلال الصورة. إنه فعل صادق يكشف هشاشتنا الإنسانية، وكلما انكشف الفيلم أمام العالم ازدادت قوته.”

وأضافت أن الحرية الفنية تمثل جوهر العمل السينمائي الحقيقي، معتبرة أن السينما تمنح المخرج فرصة نادرة ليكون ذاته بالكامل دون قيود.

Monia Chokri مهرجان كان مهرجان كان السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

صورة أرشيفية

فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

فيروس هانتا

هانتا.. الفيروس المميت يربك العالم القصة الكاملة وأعراضه وطرق الوقاية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟

الإمارات

الدفاع الإماراتية: قواتنا الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من ايران

الأدوية

بالأسماء.. الأدوية المسحوبة من الأسواق خلال 2026

ترشيحاتنا

مونيـا شوكري

المخرجة الكندية مونيـا شوكري تترأس لجنة جائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان كان

تامر هجرس

بإطلالة صيفية.. تامر هجرس ينشر صورا جديدة عبر انستجرام| شاهد

ميس حمدان

ميس حمدان تخطف الأنظار عبر إنستجرام.. شاهد

بالصور

قصة زواج وطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني| صور

أحمد سعد وعلياء بسيوني
أحمد سعد وعلياء بسيوني
أحمد سعد وعلياء بسيوني

أخصائي يحذر : 5 عادات يومية تزيد ألم الروماتويد .. وأطعمة تساعد على تهدئة الالتهاب

أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد
أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد
أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد

نفاذ حجز تذاكر فيلم افتتاح مهرجان كان خلال دقيقة واحدة

مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي

إزالة 9 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

طبية واقعة مستشفي دهب

إشارة خادشة للحياء.. إخلاء سبيل طبيبة مستشفى دهب بكفالة ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد