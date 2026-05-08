المخرجة الكندية مونيـا شوكري تترأس لجنة جائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان كان

أعلن Festival de Cannes اختيار الممثلة والمخرجة وكاتبة السيناريو الكندية من أصول كيبكية Monia Chokri لرئاسة لجنة تحكيم جائزة «الكاميرا الذهبية» خلال الدورة الـ79 من المهرجان، خلفًا للمخرجة الإيطالية Alice Rohrwacher.



وتُعد جائزة «الكاميرا الذهبية» واحدة من أبرز الجوائز في مهرجان كان، حيث تُمنح لأفضل عمل أول لمخرج أو مخرجة يشاركون بأفلامهم ضمن الاختيار الرسمي للمهرجان أو أسبوع النقاد أو نصف شهر المخرجين.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفيلم الفائز خلال حفل الختام يوم السبت 23 مايو 2026.



وأعربت مونيـا شوكري عن فخرها الكبير بتولي هذه المهمة، مؤكدة أن الفيلم الأول في حياة أي مخرج يمثل تجربة استثنائية ومصيرية.



وقالت في بيان رسمي: “الفيلم الأول تجربة مذهلة تشبه الولادة الثانية، حيث يبحث الفنان عن روحه من خلال الصورة. إنه فعل صادق يكشف هشاشتنا الإنسانية، وكلما انكشف الفيلم أمام العالم ازدادت قوته.”

وأضافت أن الحرية الفنية تمثل جوهر العمل السينمائي الحقيقي، معتبرة أن السينما تمنح المخرج فرصة نادرة ليكون ذاته بالكامل دون قيود.