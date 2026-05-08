لم الشمل.. أحمد الطيب يطالب بتواجد رؤساء الزمالك السابقين في المقصورة بنهائي الكونفدرالية

دعا المعلق الرياضي أحمد الطيب إلى توحيد الصفوف داخل نادي الزمالك، قبل المباراتين الحاسمتين المتبقيتين في الموسم، وذلك عقب مواجهة ذهاب نهائي نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في الجزائر.

وكتب أحمد الطيب عبر حسابه على «فيسبوك»: «ماذا لو بعد مباراة الذهاب لنهائي الكونفدرالية في الجزائر، أيًّا كانت النتيجة، يتبقى مباراتان؛ لقاء العودة لنهائي الكونفدرالية، ثم لقاء سيراميكا في ختام الدوري».

واقترح الطيب مبادرة تجمع رؤساء الزمالك الحاليين والسابقين، وهم مرتضى منصور وممدوح عباس وحسين لبيب، في المقصورة الرئيسية جنبًا إلى جنب، بحضور عدد من نجوم النادي التاريخيين، أبرزهم حسن شحاتة وفاروق جعفر وعلي خليل.

كما طالب الطيب بتخصيص مقعد لـ جون إدوارد، مؤكدًا أن تنفيذ هذه الفكرة سيكون «الانتصار الحقيقي لمعنى العائلة الزملكاوية الواحدة»، على حد وصفه، موجّهًا دعوته إلى حكماء وجماهير الزمالك لدعم المبادرة وتنفيذها.