طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس تنظم زيارة إلى المتحف المصري الكبير

نظّمت أسرة “طلاب من أجل مصر” بــ جامعة عين شمس، زيارة ثقافية وترفيهية إلى المتحف المصري الكبير، ، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبالتنسيق والإشراف الإداري من إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس وأسرة طلاب من اجل مصر على تنمية الوعي الثقافي والحضاري لدى الطلاب، وتعزيز ارتباطهم بتاريخ مصر العريق وإنجازاتها الحضارية الحديثة.

وشهدت الزيارة مشاركة 100 طالب وطالبة من مختلف الكليات ، وذلك بحضور رواد أسرة “طلاب من أجل مصر” بالكليات، ومشرفي الإدارة العامة لرعاية الشباب، في إطار الدعم المستمر للأنشطة والفعاليات الطلابية التي تسهم في تنمية وعي الطلاب وتعزيز روح الانتماء لديهم.

وتضمّنت الزيارة جولة داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف، والتي تضم مجموعة فريدة من الآثار المصرية القديمة التي تجسد عظمة الحضارة المصرية عبر العصور، إلى جانب التعرف على أحدث أساليب العرض المتحفي والتقنيات الحديثة المستخدمة داخل المتحف.

وتأتي الزيارة ضمن سلسة الأنشطة والفعاليات التي ينفذها قطاع التعليم والطلاب، ممثلًا في أسرة “طلاب من أجل مصر”، تحت ريادة الدكتورة سمر رجب رائد عام الأسرة، وبالتعاون مع إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، بهدف دعم الأنشطة الطلابية وبناء وعي وطني وثقافي لدى الطلاب، من خلال التعرف على المعالم التاريخية والحضارية التي تعكس الهوية المصرية.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الزيارة، مؤكدين اعتزازهم بما يمثله المتحف المصري الكبير من صرح حضاري عالمي يعكس مكانة الدولة المصرية وريادتها الثقافية والسياحية، مشيدين بحجم الإنجاز والتنظيم المتميز الذي يقدمه المتحف لزواره.