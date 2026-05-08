قرار عاجل من الفيفا بشأن عقوبة مدافع الأرجنتين قبل كأس العالم

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، إلغاء قرار إيقاف الثنائي نكيولاس أوتاميندي ومويسيس كايسيدو، لاعبي منتخبي الأرجنتين والإكوادور لمباراة واحدة، على الرغم من طردهما في آخر مباراة لمنتخبيهما في التصفيات، وذلك قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وتأتي هذه القرارات غير المسبوقة ضمن عفو عن معظم العقوبات التأديبية الصادرة عن تصفيات كأس العالم، والذي أصدره مكتب الفيفا - وهو لجنة تضم رئيس الفيفا جياني إنفانتينو ورؤساء الاتحادات القارية الستة لكرة القدم.

وقال الفيفا في بيان: "لا يتم ترحيل البطاقات الصفراء الفردية والإيقافات المعلقة لمباراة أو مباراتين إلى البطولة النهائية"، مضيفًا أنه يريد ضمان قدرة المنتخبات على المنافسة بأقوى تشكيلاتها الممكنة على أكبر مسرح لكرة القدم الدولية للرجال.

عقوبة مدافع الأرجنتين

ويأتي ذلك في أعقاب قرار تأديبي غير مسبوق سابق من الفيفا ضمن عدم غياب كريستيانو رونالدو عن أي مباراة في كأس العالم على الرغم من حصوله على بطاقة حمراء لاستخدامه مرفقه لضرب لاعب من أيرلندا في المباراة قبل الأخيرة للبرتغال في التصفيات في نوفمبر.