الحماية المدنية تسيطر على حريق “مصيعد” بطور سيناء.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، من السيطرة الكاملة على حريق اندلع بمنطقة “مصيعد” التابعة لمدينة طور سيناء، وذلك بعد جهود مكثفة استمرت لأكثر من ساعتين متواصلتين، نجحت خلالها القوات في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا يفيد باندلاع حريق في نطاق منطقة مصيعد بدائرة قسم أول الطور، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، مدعومة بمعدات ثقيلة من الوحدة المحلية، للتعامل الفوري مع الحريق.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إنه تم إخماد الحريق بالكامل، مع استمرار أعمال التبريد في محيط المنطقة لضمان عدم تجدد الاشتعال، خاصة في ظل وجود مساحات من أشجار النخيل التي تميز المنطقة وتجاور بعض الكتل السكنية.

وأضاف أن المعدات الثقيلة تواصل رفع آثار ومخلفات الحريق وإزالة بقاياه، في إطار خطة عاجلة لإعادة تأمين الموقع، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تتابع الموقف ميدانيًا على مدار الساعة.

وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق يُرجح أن يكون ناتجًا عن ماس كهربائي، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابساته وبيان أسبابه الدقيقة.

وأسفر الحادث عن خسائر مادية محدودة تمثلت في احتراق عدد من أشجار النخيل المحيطة بالمنازل، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو ، وسط إشادة من الأهالي بسرعة استجابة قوات الحماية المدنية وكفاءة التعامل مع البلاغ.