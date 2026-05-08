آلام الظهر تحتمل أمراضا خطيرة .. أعلاها السرطان والقلب

حذر خبراء الصحة من تجاهل آلام الظهر المستمرة، مؤكدين أنها لا ترتبط دائمًا بإجهاد العضلات أو الجلوس الخاطئ، بل قد تكون أحيانًا مؤشرًا مبكرًا على أمراض خطيرة مثل سرطان البنكرياس، أمراض القلب، واضطرابات الجهاز الهضمي.

آلام الظهر قد تكون مؤشر على الإصابة بهذه الأمراض

وبحسب تقرير نشرته صحيفة Daily Mail، فإن آلام الظهر تُعد السبب الرئيسي للإعاقة حول العالم، وفقًا لـ World Health Organization، وسط تزايد الأدلة التي تربط بين صحة العمود الفقري ووظائف أعضاء أخرى داخل الجسم.

مشاكل الهضم وصحة الأمعاء قد تسبب آلام الظهر

وكشف الباحثون عن وجود علاقة تُعرف باسم “محور الأمعاء والعمود الفقري”، حيث تؤثر صحة الجهاز الهضمي بشكل مباشر على الالتهابات والأعصاب المرتبطة بالظهر.

وأوضح التقرير أن اضطراب توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء بسبب التوتر أو سوء التغذية أو الإفراط في المضادات الحيوية، قد يؤدي إلى تسرب مواد ضارة إلى مجرى الدم، ما يسبب التهابات مزمنة تؤثر على المفاصل والغضاريف.

كما ترتبط مشكلات مثل:

القولون العصبي

الإمساك المزمن

فرط نمو البكتيريا بالأمعاء الدقيقة

بزيادة فرص الإصابة بآلام الظهر المزمنة.

وأشار الخبراء إلى أن الأنظمة الغذائية المضادة للالتهابات، مثل حمية البحر المتوسط، قد تساعد في تقليل الألم والحفاظ على صحة العضلات والعظام.

سرطان البنكرياس.. ألم الظهر قد يكون أول إنذار

وحذر الأطباء من أن آلام الظهر المستمرة وغير المبررة قد تكون أحيانًا علامة مبكرة على الإصابة بـ سرطان البنكرياس، أحد أخطر أنواع السرطان وأكثرها صعوبة في الاكتشاف المبكر.

ووأوضح الدكتور جيري كوباس أن موقع البنكرياس العميق خلف المعدة يجعل الألم ينتشر إلى الظهر، وغالبًا ما يكون الألم:

مستمرًا

غير حاد

يشبه الشد العضلي

وأضاف أن استمرار الألم لفترات طويلة دون تحسن يستدعي الفحص الطبي السريع.

أمراض القلب قد تظهر في صورة ألم بالظهر

وأكد أطباء القلب أن بعض حالات الذبحة الصدرية أو أمراض الشرايين قد تظهر على هيئة آلام في الظهر، خاصة لدى:

النساء

كبار السن

مرضى السكري

وأوضح الدكتور أوليفر جوتمان أن الألم المرتبط بالقلب قد يصاحبه:

ضيق تنفس

تعرق

غثيان

ألم يمتد للفك أو الذراع

وأشار إلى أن الألم الذي يزداد مع المجهود ويتحسن بالراحة يجب عدم تجاهله.

ضعف عضلات الحوض سبب خفي لآلام أسفل الظهر

ولفت التقرير إلى أن ضعف عضلات قاع الحوض لدى النساء قد يؤدي أيضًا إلى آلام مزمنة بأسفل الظهر، إلى جانب مشكلات مثل:

السلس البولي

الإمساك

الألم أثناء العلاقة الزوجية

وينصح الخبراء بممارسة تمارين تقوية عضلات الحوض لتحسين وضعية الجسم وتقليل الضغط على العمود الفقري.

متى يجب زيارة الطبيب؟

وينصح الأطباء بسرعة استشارة الطبيب إذا كان ألم الظهر:

ـ مستمرًا لفترات طويلة

يزداد تدريجيًا

ـ مصحوبًا بفقدان وزن أو إرهاق

ـ مرتبطًا بضيق تنفس أو ألم بالصدر

ـ يحدث دون سبب واضح