زيلينسكي : وقف إطلاق النار مع روسيا لـ 3 أيام.. وكييف وموسكو تتبادلان 1000 سجين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه في الأيام الأخيرة، وردت العديد من النداءات والإشارات بشأن الترتيبات ليوم غد في موسكو.

وأضاف الرئيس الأوكراني إن إن مبدأ التكافؤ في أفعالنا معروف جيدًا، وقد تم إبلاغه بوضوح للجانب الروسي، لطالما كان حلّ إحدى القضايا الإنسانية الرئيسية لهذه الحرب، ألا وهي إطلاق سراح أسرى الحرب، حجةً إضافيةً لأوكرانيا في تحديد موقفنا.

وتابع عبر حسابه بمنصة إكس "إن أرواح الأسرى الأوكرانيين الذين يمكن إعادتهم إلى ديارهم أقل أهميةً بالنسبة لنا من ساحة الحرب الحمراء" .

وأوضح الرئيس زيلينسكي أنه لهذا السبب، حصلنا اليوم، في إطار عملية التفاوض التي توسط فيها الجانب الأمريكي، على موافقة روسيا على إجراء عملية تبادل أسرى بنسبة ألف مقابل ألف، كما يجب إرساء نظام وقف إطلاق النار في 9 و10 و11 مايو.

وأكد أن أوكرانيا تعمل باستمرار على إعادة مواطنيها من الأسر الروسي، وقد وجهت فريقنا بالتحضير الفوري لكل ما يلزم لعملية التبادل.

واختتم الرئيس الأوكراني بيانه بتوجيه الشكر إلى رئيس الولايات المتحدة وفريقه على مشاركتهم الدبلوماسية المثمرة، مضيفا "نتوقع من الولايات المتحدة ضمان التزام الجانب الروسي بهذه الاتفاقيات" .