بوسي تتألق في أضخم حفلات الربيع بالإسكندرية.. صور

أحيت النجمة بوسي حفل ربيع استثنائيا بالإسكندرية بحضور جماهيري غير مسبوق.

وبمجرد صعود بوسي على خشبة المسرح حولت أجواء الحفل إلى مهرجان من الرقص والطاقة الإيجابية بوصلة من اغانيها الطربية الاستعراضية المميزة منها "آه يا دنيا"، "دلعني"، “عبده”،"شيكولاتة" و "حط ايده" و "مش شايفينهم" .. بالاضافة إلى "عندي سؤال" التى قدمتها كتتر البداية لمسلسل "وننسى اللى كان، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026 وتصدرت تريند مواقع والتواصل الاجتماعي .. وغيرها مما قدمته تلبية لرغبات المعجبين على مدى قرابة الساعتين.

ووجهت بوسي التحية لجمهور الإسكندرية، وقالت : “كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة أعياد الربيع .. إسكندرية وأهلها دايماً في قلبي”.