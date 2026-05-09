أخبار الوادي الجديد | توريد 300 ألف طن قمح.. بدء تجهيزات تركيب جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى الفرافرة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

تموين الوادي الجديد: تجاوزنا 300 ألف طن قمح حتى الآن



أكدت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، في حديث خاص لجريدة «فيتو»، استمرار أعمال توريد الأقماح المحلية لموسم 2026 بجميع مواقع التخزين والصوامع المعتمدة على مستوى المحافظة، وسط انتظام عمليات الاستلام والمتابعة اليومية للكميات الموردة.

وأوضحت وكيل وزارة التموين في حديثها، اليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026، أن إجمالي كميات القمح التي جرى توريدها داخل وخارج المحافظة بلغ 303 آلاف و378 طنًا منذ بداية الموسم، في إطار خطة الدولة لدعم المزارعين وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.

وأشارت إلى أن إجمالي الكميات الموردة داخل المحافظة سجل 83 ألفًا و262 طنًا، توزعت على عدد من مواقع التخزين، حيث استقبلت صوامع الخارجة 38 ألفًا و441 طنًا، بينما استقبلت صوامع شرق العوينات 42 ألفًا و609 أطنان، إلى جانب توريد 670 طنًا لبنك التسليف و1540 طنًا للتقاوي.

كما أشارت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إلى أن كميات القمح المحلي المشحونة خارج المحافظة بلغت 220 ألفًا و115 طنًا، بما يعكس انتظام منظومة التوريد وسرعة نقل الأقماح إلى جهات التخزين.

وأكد وكيل تموين الوادي الجديد، أن عمليات التوريد تتم وفق ضوابط دقيقة وبالتنسيق مع مديرية الزراعة والجهات المختصة، مع تنفيذ أعمال الفحص والفرز والتحليل المعملي لكافة الكميات، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأشارت إلى تكثيف أعمال الرقابة على مواقع الاستلام ونقاط التجميع، لمتابعة انتظام عمليات الوزن ودقة التسجيل، إلى جانب متابعة حركة نقل القمح أولًا بأول، ومنع أي تلاعب، مع تيسير الإجراءات أمام الموردين وسرعة صرف مستحقاتهم.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية لمنظومة التوريد، والعمل على تحقيق أعلى معدلات استلام خلال الموسم الحالي، دعمًا للمخزون الاستراتيجي من القمح وتحقيقًا لأهداف الأمن الغذائي.

رئيس مركز الفرافرة بالوادي الجديد يتابع التجهيزات الإنشائية لتركيب جهاز الأشعة المقطعية بالمستشفي



تفقد سلامة علي الحريتي رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، موقف الانتهاء من التجهيزات الإنشائية للأشعة المقطعية بمستشفى الفرافرة المركزى يرافقه نائب رئيس المركز بحضور مدير مستشفي الفرافرة المركزى، حيث شدد الحريتى سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية تمهيداً لبدء تركيب الأشعة المقطعية ودخولها الخدمة

- تقديم كافة سبل الدعم لإنهاء أعمال تطوير المستشفى

ووجه رئيس مركز الفرافرة بتقديم كافة أوجه الدعم من الوحدة المحلية لإنهاء الأعمال المتبقية وقدم الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز تلك الأعمال من جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهالى، تنفيذاً لتوجيهات حنان مجدي نورالدين محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من تجهيزات اللازمة لتركيب الأشعة المقطعية

وأضاف أنه بمجرد دخول الأشعة المقطعية الخدمة والتعاقد مع دكتور مختص لها سيوفر الكثير من المعاناه على أبناء المركز ويساعد فى التشخيص للدقيق للحالات المرضية.

أسعار الألبان ومنتجاتها في أسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق الألبان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس 7 مايو 2026، حالة من الاستقرار الملحوظ في الأسعار، بالتزامن مع وفرة كبيرة في المعروض من مختلف منتجات الألبان داخل الأسواق والمحال التجارية بمراكز المحافظة، ما ساهم في تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على توازن حركة البيع والشراء.

وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد انتظامًا في توريد الألبان الخام من المزارع المحلية ومنافذ الإنتاج، وهو ما انعكس على استقرار الأسعار وعدم حدوث زيادات مفاجئة خلال الفترة الحالية، خاصة مع تزايد الطلب على منتجات الألبان ومشتقاتها بشكل يومي.

وسجل سعر اللبن البلدي السائب ما بين 25 و35 جنيهًا للكيلوجرام، بينما تراوح سعر اللبن المعبأ بين 30 و40 جنيهًا بحسب نوع العبوة والشركة المنتجة.

كما بلغ سعر الزبادي البلدي من 15 إلى 25 جنيهًا، في حين سجلت عبوات الزبادي الجاهزة أسعارًا تراوحت بين 8 و15 جنيهًا.

وفيما يخص مشتقات الألبان، تراوح سعر القشطة البلدي بين 110 و150 جنيهًا للكيلوجرام، بينما سجلت الزبدة البلدي أسعارًا تراوحت بين 160 و200 جنيه، في حين بلغت أسعار الزبدة المستوردة من 250 إلى 300 جنيه للكيلوجرام.

كما شهدت أسعار الجبن استقرارًا نسبيًا، حيث تراوح سعر الجبن القريش بين 60 و90 جنيهًا للكيلوجرام، بينما سجل الجبن الأبيض البلدي أسعارًا من 75 إلى 150 جنيهًا، ووصل سعر الجبن التركي إلى ما بين 150 و200 جنيه، فيما تراوح سعر الجبن الرومي بين 180 و250 جنيهًا للكيلوجرام.

وفي قطاع الجبن المصنعة، سجلت الجبن المثلثات أسعارًا من 110 إلى 150 جنيهًا للكيلوجرام، بينما تراوح سعر الجبن الشيدر والموتزاريلا بين 150 و220 جنيهًا، وسط زيادة الإقبال عليها لاستخدامها في إعداد الوجبات المنزلية السريعة.

وأشار التجار إلى أن استقرار تكاليف النقل والإنتاج ساهم بشكل كبير في الحفاظ على توازن السوق، بالتزامن مع تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها، بما يضمن توفير منتجات آمنة للمواطنين واستمرار استقرار الأسواق داخل المحافظة.