أمير هشام: أزمة في الأهلي بسبب منصب مدير الكرة الجديد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك أزمة في النادي الأهلي بسبب منصب مدير الكرة الجديد، ومع ختام الموسم بالطبع سيتم تقديم الشكر لـ وليد صلاح الدين.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti: مسئولي الأهلي حتى الآن لم يعثروا على مدير للكرة يستطيع التواجد مع الفريق في المرحلة المقبلة خصوصا من حيث السمات الشخصية والقدرة على التعامل مع اللاعبين.

وأضاف: تم ترشيح العديد من الأسماء على مدار الفترة الماضية، لكن لم يتم الاستقرار على أي شخص قادر على تولى المنصب.

وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي

وأوضح: تم التواصل مسبقا مع وائل جمعة لمنصب مدير الكرة قبل قدوم وليد صلاح الدين، ولكن هناك بعض الظروف الشخصية التي تمنعه من تولي المنصب، لذلك اعتذر عن التواجد في المنصب.

وأشار إلى أن البعض طرح اسم محمد شوقي ورضا شحاتة، لكن الأهلي اتخذ قرارًا بعدم وجود أي شخص يمتلك القدرة على العمل الفني ضمن الكوادر الإدارية.