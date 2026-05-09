فرج عامر: غياب قطاع الناشئين وراء ارتفاع أسعار اللاعبين في الدوري المصري

انتقد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أزمة قطاع الناشئين في الكرة المصرية، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار اللاعبين بسبب ضعف الاعتماد على المواهب الشابة داخل الأندية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: "إنبي فتح المزاد على اللاعب حامد عبد الله، وطالب 70 مليون، كل ده علشان في أزمة ناشئين في مصر، مفيش نادي كبير (أهلي أو زمالك) أو أي نادي في مصر عنده ناشئين".

وأضاف: "الكرة المصرية بتتدهور، ومتوسط عمر اللاعبين في أي نادي بيزيد ويرتفع، فين مسابقات الناشئين؟ أتمنى نجاح كابيتانو مصر والاهتمام به أكثر من ذلك".