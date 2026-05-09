محمد بركات: حبي للأهلي لا يتغير مهما اختلف موقعي.. ولو احتاجني لن أتأخر عنه

قال محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق تعليقًا على عدم طرح اسمه للعمل داخل النادي الأهلي، إن الأمر لم يُحسم بعد، مؤكدًا أن “الدور لسه مجاش، ولما ربنا يأذن هيحصل”.

وأضاف محمد بركات خلال ظهوره في برنامج “قهوة فايق” أنه يكنّ حبًا كبيرًا للنادي الأهلي سواء كان داخل المنظومة أو خارجها، مشددًا على أن انتماءه للنادي ثابت ولا يتغير، ده النادي بتاعنا، ولو الأهلي احتاجني في أي وقت مقدرش أتأخر”.

يستعد الأهلي لخوض مباراته الأخيرة في مرحلة التتويج ببطولة الدوري، بعدما حقق فوزًا مهمًا على إنبي بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره المصري يوم الجمعة 15 مايو، في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مجموعة التتويج، ويحتل الفريق المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة.