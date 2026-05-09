الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مقترح برلماني بإدراج خدمات العلاج النفسي تحت مظلة التأمين الصحى الشامل

نشوى الشريف - عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
نشوى الشريف - عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
أميرة خلف

تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن إدراج خدمات العلاج النفسي تحت مظلة التأمين الصحى، مع تطوير المقترح وإضافة عدد من المحاور لضمان تقديم رؤية متكاملة وشاملة لدعم الصحة النفسية للمواطنين.

تعزيز استقرار الأسرة المصرية

جاء ذلك استجابةً لمقترح تقدم به أحد المواطنين في خطوة تستهدف دعم الصحة النفسية وتعزيز استقرار الأسرة المصرية.

وأكدت “الشريف”، في طلبها، أن المبادرة تأتي في إطار الحرص على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم والعمل على تحويلها إلى أدوات وتحركات برلمانية حقيقية تخدم المجتمع، مشيرة إلى أن صوت المواطن يمثل ركيزة أساسية في صياغة السياسات الداعمة للأسرة والصحة العامة.

وشددت على أهمية التعامل مع الصحة النفسية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من صحة الإنسان، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأسرة والمجتمع، مؤكدة استمرار مبادرة «#صوتك_في_البرلمان» في استقبال الأفكار والمقترحات البناءة والعمل على إيصالها تحت قبة البرلمان.

نشوى الشريف لجنة القوى العاملة مجلس النواب اقتراح برغبة هشام بدوي خدمات العلاج النفسي

رفع الميزة التأمينية إلى 60 ألفا للمعلمين المحالين للمعاش

