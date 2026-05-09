اليوم.. اسدال الستار على امتحانات النقل الأزهري في جنوب سيناء



يختتم طلاب النقل الأزهري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، لصفوف الأول والثاني الثانوي، والرابع والخامس الابتدائي، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان.

وقال الدكتور مصطفى نجيب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن امتحانات النقل الابتدائي والثانوي تنتهي اليوم داخل 4 إدارات أزهرية، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، وتطبيق تعليمات صارمة لمواجهة الغش، أبرزها منع دخول الهواتف المحمولة إلى اللجان، إلى جانب توفير الأجواء المناسبة التي تضمن راحة الطلاب أثناء أداء الامتحانات.



ويؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري، اليوم، آخر امتحانات نهاية العام في مادة اللغة الإنجليزية، من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة والنصف صباحًا، بينما يؤدي طلاب المعاهد النموذجية والخاصة امتحان المستوى الرفيع من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا.



وفي المرحلة الثانوية، يختتم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الأزهري بالشعبة الأدبية امتحاناتهم بأداء امتحان مادة التاريخ، من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة والنصف صباحًا، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الأدبي امتحان البلاغة خلال الفترة الأولى، ثم امتحان المنطق القديم من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الأزهري بالشعبة امتحان التطبيقات الرياضية، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة صباحًا، في ختام ماراثون امتحانات النقل الثانوي.





وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، إلى جانب إتمام شهادة التجويد بمعاهد القراءات، والتي تنطلق يوم الأربعاء 13 مايو الجاري، وتستمر حتى 20 مايو، داخل الإدارات الأزهرية الأربع بالمحافظة، وسط تأمينات مشددة على مراكز توزيع الأسئلة وأعمال الكنترول.