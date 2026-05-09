الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طالبات «هندسة القاهرة» يحصدن المركز الأول في مسابقة دولية للعمارة المستدامة

منار عبد العظيم

حققت جامعة القاهرة إنجازًا دوليًا جديدًا بعد فوز فريق من طالبات كلية الهندسة بالمركز الأول على مستوى مصر في مسابقة مسابقة سان جوبان الدولية للعمارة المستدامة 2026، عقب منافسة مع 22 فريقًا من الجامعات المصرية، وذلك بمشروع معماري يعتمد على مفاهيم الاستدامة وكفاءة الطاقة وتقليل التأثيرات البيئية.

تفاصيل مشروع كونفلكس

وقالت ياسمين ناصر، عضو الفريق الفائز وطالبة بالفرقة الرابعة بقسم الهندسة المعمارية بهندسة القاهرة، إن المشروع يحمل اسم «كونفلكس»، ويستهدف تطويرًا مستدامًا لقرية رياضية أولمبية في صربيا، موضحة أن التصميم ركز على توفير سكن مريح ومستدام للرياضيين والشباب، مع الاعتماد على التهوية الطبيعية والإضاءة وتقليل استهلاك الطاقة والبصمة الكربونية.

وأكدت ياسمين، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن التصميم المعماري الناجح يراعي احتياجات المستخدمين بشكل ينعكس على حالتهم النفسية والإنتاجية، مشيرة إلى أن العمل الجماعي كان السبب الرئيسي وراء نجاح الفريق في التفوق على الجامعات المنافسة، من بينها جامعات حكومية وخاصة.

وأوضحت أن الدراسة بكلية الهندسة ساعدت الطلاب على بناء قاعدة علمية قوية وتشجيعهم على الابتكار والمشاركة في المسابقات الدولية، موجهة الشكر لأساتذة الجامعة والمشرفين على المشروع لدعمهم المستمر خلال مراحل التنفيذ والتطوير.

وأضافت أن المشروع راعى طبيعة الموقع المطل على نهر، مع الحفاظ على المساحات الخضراء ومسارات الطيور والكائنات المحيطة، بحيث يصبح التصميم جزءًا متوازنًا مع البيئة دون الإضرار بالنظام البيئي.

