الابتهالات تملأ فنادق الحجاج.. بعثة القرعة تحتفى بالوافدين إلى مدينة الرسول

إلهام أبو الفتح
حوادث

وسط أجواء إيمانية مفعمة بالفرحة والدموع، استقبلت بعثة الحج الرسمية حجاج القرعة فور وصولهم إلى مقار إقامتهم بالمدينة المنورة، حيث حرصت البعثة على تنظيم احتفالية كبيرة لكل الأفواج القادمة، تضمنت استقبالاً حافلاً وتقديم الورود والهدايا وسط حالة من السعادة الغامرة بين الحجاج.

وشهدت الاحتفالات لحظات مؤثرة، بعدما بدأ أحد الحجاج ويدعى “الحاج إبراهيم” فى الإنشاد الدينى والابتهالات داخل الفندق عقب وصوله إلى المدينة المنورة، ليتفاعل معه الحجاج بالدموع والتكبير والدعاء، فى مشهد روحانى خطف قلوب الجميع وعكس فرحتهم الكبيرة بتحقيق حلم العمر وزيارة الأراضى المقدسة.

ومن جانيه أكد رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج،  وصول 4410 حجاج من بعثة القرعة إلى المدينة المنورة حتى الان.

وأوضح أن الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة يمثلون محافظات أسيوط، والوادي الجديد، وكفر الشيخ، والبحيرة، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وبورسعيد، وبني سويف والشرقية.

وفي السياق ذاته، أكد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، استمرار الجسر الجوي بين مصر والسعودية لنقل حجاج القرعة إلى الأراضي المقدسة، سواء إلى المدينة المنورة أو إلى مكة المكرمة.

كان اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، قد أعلن الاثنين الماضي، بدء الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية؛ لنقل حجاج بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة لآداء مناسك الحج.

وأوضح أن أولى رحلات الحجاج انطلقت إلى المدينة المنورة، على أن تتوالى باقي الرحلات خلال الأيام التالية، لنقل باقي الحجاج، سواء الى المدينة المنورة، أو إلى مكة المكرمة.

وأكد أن جميع أفراد بعثة حج القرعة يعملون على مدار ال24 ساعة؛ لتقديم كافة التيسيرات لحجاج القرعة، ابتداء من سفرهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وناشد حجاج بيت الله الحرام، بإرتداء بطاقة "نسك" الذكية، وأسورة المعصم التي سيتم تسليمها لهم، واللتين يحتويان على جميع بيانات الحاج، ومقر إقامته بالأراضي المقدسة، وأرقام هواتف البعثة، وكذلك وضع بطاقة البيانات على الحقائب؛ لضمان وصولها للغرف بالفنادق؛ وذلك منذ سفرهم وحتى عودتهم بسلامة الله تعالى إلى أرض الوطن.

كما ناشد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، الحجيج بعدم التدافع والتزاحم على الحافلات، نظراً لأن كل حاج لديه مقعد مخصص له في كل حافلة، إضافة إلى تخليهم عن التصرفات والسلوكيات التي لا تتناسب مع قدسية الأماكن الشريفة، والتي قد تسيىء للحجاج المصريين، وتخضع مرتكبها إلى المسائلة القانونية، بالإضافة إلى احتفاظ كل حاج بمتعلقاته الشخصية داخل خزينة غرفته أو بأمانات الفندق، تجنباً لفقدانها.

