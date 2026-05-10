محاكمة 12 متهما بـ«خلية القاهرة الجديدة» الإرهابية.. اليوم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد الموافق 10 مايو 2026، محاكمة 12 متهمًا بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها بالقضية المعروفة بخلية القاهرة الجديدة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين في القضية رقم 11846 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2240 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وأضافت التحقيقات قيام باقي المتهمين بالانضمام لتلك الجماعة الإرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.