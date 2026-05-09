تحقيقات وملفات

ابتلعتهم المياه.. القصة الكاملة لسقوط 3 شباب من أعلى كوبري بنجع حمادي

فريدة محمد  
يوسف رجب

حالة كبيرة من الحزن الشديد تسيطر على أهالي نجع حمادي بمحافظة قنا، وذلك بعدما شهد الكوبري العلوي، مساء أمس الجمعة، سقوط 3 شباب يستقلون دراجة نارية فى مياه نهر النيل، أثناء فتح الكوبري، لمرور بواخر نيلية.

وبعد انتقال فورى لقوات الإنقاذ النهرى بقنا، لموقع البلاغ، تم إنقاذ شاب فى حالة إعياء، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، بينما لا تزال تواصل قوات الإنقاذ النهرى بقنا جهودها للبحث عن الشابين الغارقين.

الأهالي يحتشدون لإخراج الجثامين

ويشهد محيط المنطقة تواجدا مكثفا لأهالى مركز فرشوط، انتظاراً لانتشال جثامين الشابين الغارقين من المياه، وسط تواجد مكثف لأجهزة الأمن، لمتابعة عمليات البحث عن الضحايا.

الشابان الغارقان
وحول تفاصيل الحادث الأليم، قال الأهالي أن كوبرى نجع حمادى العلوى، قد شهد مساء أمس الجمعة، سقوط 3 شباب يستقلون دراجة نارية فى مياه نهر النيل، أثناء فتح الكوبرى العلوى، لمرور بواخر نيلية.

وأشار الأهالي إلى أنه بعد انتقال فورى لقوات الإنقاذ النهرى بقنا، لموقع البلاغ، تم إنقاذ شاب فى حالة إعياء، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما لا تزال أعمال البحث مستمرة حتى الآن عن الشابين الآخرين.

وأضاف الأهالي أن الشباب الغارقين هم: مصطفى فتحي "جرى إنقاذه"، وطلال بيوض، وأحمد هنداوي بيوض، مقيمون جميعاً بمركز فرشوط، كانوا يستقلون دراجة نارية أعلى كوبرى نجع حمادى العلوى، وسقطوا فى النيل أثناء أعمال فتح الكوبرى.

الإسعاف في انتظار جثامين الغارقين

من جانبه، دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى الموقع لنقل الشاين  فور العثور عليهما، كما دفعت إدارة الحماية المدنية بعدد من السيارات للمساعدة فى عمليات البحث.

وفي هذا السياق، أكدت النائبة وفاء رشاد عضو مجلس الشيوخ ، أن حادث سقوط 3 شباب اثناء فتح كوبري نجع حمادي بمحافظة قنا ، مساء أمس ،  هو نتيجة إصرار الحكومة علي عدم البحث عن بديل لعبور الموطنين من شرق النيل الي الغرب والعكس بمدينة نجع حمادي ، رغم احالة مجلس الشيوخ لطلبها بانشاء كوبري جديد بديل بمدينة نجع حمادي ، لان الكوبري القديم مر علية اكثر من مائة عام وتم تشييده من ايام الاحتلال الانجليزي .

صيانة دورية للكوبري الحديدي بنيل نجع حمادي بقنا

و أضافت وفاء رشاد في تصريحات لها ، أنها حذرت أكثر من مرة من خطورة الامر وضرورة تزويد الكوبري بكشافات اضاءة لحين البت في امر انشاء الكوبري الجديد ، ولكن للاسف تم انارة نصف الكوبري وظل النصف الاخر معتم ، وكثرت فيه حالات السرقات وغيرة من الامور الغير مقبولة ، بالاضافة الي تهالك مبني الكوبري ، وعدم صدق رواية المسئولين باجراء صيانه دورية للكوبري الحديدي بنيل نجع حمادي بقنا.

وشددت عضو الشيوخ أن الرئيس السيسي اكد اكثر من مرة علي تنمية الصعيد وأنها من أولويات الدولة المصرية ، وان الرئيس يولي اهتمام كبير بمحافظات الصعيد ومشروعات التنميه فيها ، ولكن هناك فرق كبير في السرعات بين رغبة الرئيس في تعويض الصعيد عن سنوات النسيان التي عاني منها في حقب زمنية ماضية، ورغبة الحكومه في انجاز المشروعات.

واعربت وفاء رشاء عن حزنها للحادث الاليم سواء الشاب المصاب أو المفقودين واسرهم ، الذين تبحث عنهم قوات الانقاذ النهري ، وانها علي تواصل دائم مع المسؤولين لحين العثور علي الشابين المفقودين.

