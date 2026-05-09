أغلى نجوم النهائي.. ثنائي الزمالك يتص هذادر قائمة الأعلى قيمة سوقية

تتجه أنظار جماهير الكرة العربية والأفريقية مساء اليوم السبت إلى ملعب الخامس من يوليو بالجزائر الذي يحتضن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الزمالك واتحاد العاصمة في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في لقاء يحمل الكثير من الطموحات والندية بين فريقين يبحثان عن كتابة فصل جديد في تاريخهما القاري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وسط ترقب جماهيري كبير لموقعة يتوقع أن تشهد إثارة فنية وتكتيكية بين مدرستين كرويتين كبيرتين في القارة السمراء.

ويدخل الزمالك المباراة مدعوما بكتيبة من النجوم أصحاب الخبرات والعناصر الشابة واضعا نصب عينيه العودة بنتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب في القاهرة بينما يعول اتحاد العاصمة على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق أفضلية مبكرة في سباق التتويج باللقب الأفريقي.

قائمة أغلى اللاعبين في نهائي الكونفدرالية

ولم تقتصر قوة المباراة على الجانب الفني فقط بل امتدت أيضًا إلى القيمة التسويقية للاعبين حيث يتصدر ثنائي الزمالك حسام عبد المجيد وخوان بيزيرا قائمة أغلى اللاعبين في النهائي بقيمة سوقية تبلغ 1.80 مليون يورو لكل لاعب، في مؤشر واضح على حجم الجودة التي يمتلكها الفريق الأبيض.

ويأتي الفلسطيني عدي الدباغ في المركز الثالث بقيمة 1.50 مليون يورو ثم محمد شحاتة بقيمة 1.20 مليون يورو بينما يتصدر أشرف عبادة قائمة لاعبي اتحاد العاصمة الأغلى بقيمة مليون يورو.

كما تضم القائمة أسماء بارزة أخرى مثل أسامة بنبوط أحمد فتوح وناصر منسي وشيكو بانزا وحسام غشة وهو ما يعكس حجم النجوم الحاضرين في النهائي المرتقب.

ويأمل الزمالك في استغلال خبراته القارية الكبيرة لتحقيق نتيجة تمنحه الأفضلية قبل لقاء العودة بينما يسعى اتحاد العاصمة لتأكيد قوته على ملعبه والاقتراب خطوة من منصة التتويج ليبقى النهائي مفتوحا على جميع الاحتمالات في واحدة من أقوى مواجهات الموسم الأفريقي.