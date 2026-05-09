محمود فايز يدعم الزمالك: تكملة الحدوتة والحكاية والبطولة

حرص محمود فايز مدرب منتخب مصر السابق علي مساندة نادي الزمالك قبل مواجهته المرتقبة امام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية، متمنية له التوفيق في مشواره القاري.

الزمالك ومواجهه اتحاد العاصمة

وكتب محمود فاير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:“بالتوفيق للزمالك المصري في النهائي الأفريقي وتكملة الحدوته والحكايه والبطولة”.

موعد مباراة الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائرى في نهائي الكونفدرالية

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية فى ملعب 5 جويلية بالجزائر فى تمام العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، بينما ستكون مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، بتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري كونها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتّذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.