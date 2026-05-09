د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

لم تكن أول معركة في تاريخ اإلنسان معصيةً عابرة بل كانت لحظة إنصات.

لحظة أنصت فيها الأنسان لصوتٍ لم يأتِ من الخارج فقط بل تسلل إلى الداخل.

وقف إبليس أمام آدم لم يرفع سالحًا.

لم يهدد. لم يفرض شيًئا بالقوة

بل همس.

”هل أدلك على شجرة الخلد... وملك لا يبلى؟

لم يكن عرضًا صريحًا للمعصية. بل كان وعدًا بالكمال.

وهنا كانت البداية.

منذ تلك اللحظة لم يعد الشيطان مجرد عدو خارجي،

بل فكرة تسكن النفس،

وصوت يتحدث من الداخل

أنت ناقص... وتحتاج المزيد

الشيطان لم يمت لكنه تغيّر.لم يعد يقف عند شجرة في الجنة

بل يقف اليوم عند شاشة في يدك.

في مقارنةٍصامتة بينك وبين الآخرين

في شعورٍخفي بأنك متأخر أو أقل أو غير كافٍ.

لم يعد يقول لك: اعصِ الله

بل يقول لك:

اشترِلتصبح أفضل. حدّث نفسك لأنك لم تعد كافيًا.انه نفس الصوت القديم لكن بلهجة حديثة.

في زمن تتسارع فيه الأشياء وتتكاثر فيه الخيارات لم يعد الإسان حرًا كما يظن

بل أصبح محاصرًا.

كل ثانية نسخة جديدة من العالم.

كل دقيقة معيار جديد للقيمة.

كل لحظة خوف خفي من أن تصبح خارج اللعبة.

وهنا لا يحتاج الشيطان إلى إسقاطك دفعة واحدة

يكفيه أن يرهقك.

أن يجعلك تركض بال وصول. تسعى بال معنى. تريد دون أن تعرف ماذا تريد.

ربما لم تعد المشكلة في المعصية الصاخبة بل في حياة هادئة ممتلئة بكل شيء.