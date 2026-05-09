تشكيل مواجهة بورنموث وفولهام في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي بورنموث وفولهام عن تشكيل فريقيهما، في إطار منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
تشكيل فولهام ضد بورنموث
حراسة المرمى: بيرند لينو
الدفاع: تيموثي كاستاني، يواكيم أندرسن، كالفين باسي، أنتونى روبنسون
الوسط: ساسا لوكيتش، توم كيرني - إيميل سميث
الهجوم: سامويل شوكي - هاري ويلسون، رودريجو مونيز
تشكيل بورنموث ضد فولهام
حراسة المرمى: بيتروفيتش
خط الدفاع: ادرين تروفيرت - ماركوس سينيسي - جيمس هيل - آدم سميث
خط الوسط: كوربي جونيور - أليكس سكوت - ريان كريستي
خط الهجوم: رايان - إيفانيلسون - ماركوس تافيرني