اختبارات ميدانية دقيقة لمشروعات الطرق بجنوب سيناء.. لجان فنية تتابع التنفيذ

عقدت لجنة استلام الطرق بمحافظة جنوب سيناء اجتماعها بمدينتي أبو رديس وأبو زنيمة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، وذلك لمتابعة أعمال الخطة الاستثمارية لقطاع الطرق للعام المالي 2025/2026، والتأكد من جودة التنفيذ ومطابقة الأعمال للمواصفات القياسية المعتمدة.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي مديرية الطرق والجهات المعنية، حيث قامت اللجنة بجولة ميدانية على مواقع المشروعات الجاري تنفيذها، لمراجعة الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز على أرض الواقع، والوقوف على مدى الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.

وشملت أعمال المتابعة سحب عينات من طبقات الطرق ، وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة، للتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات القياسية، وضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة والسلامة المرورية، بما يواكب خطط التنمية التي تشهدها المحافظة.

وفي السياق ذاته، تواصل مديرية الطرق بمحافظة جنوب سيناء أعمال استلام مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة طابا، وسط متابعة فنية دقيقة تهدف إلى ضمان الالتزام الكامل بالمعايير الهندسية والفنية المعتمدة.

وشهدت أعمال الاستلام بمدينة طابا حضور أحد أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في هندسة الطرق، إلى جانب ممثلي مديرية الطرق والجهات المختصة، وذلك تحت الإشراف العام لمدير المديرية، بما يسهم في تعزيز دقة التقييم الفني وجودة الأعمال المنفذة.

كما قامت اللجنة بسحب عينات من طبقات الطريق وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة، للتأكد من سلامة التنفيذ ومطابقة الأعمال للاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة.

وأكد المهندس رضا أحمد محمد، مدير عام مديرية الطرق بجنوب سيناء، استمرار أعمال المتابعة والرقابة والاستلام لكافة مشروعات الطرق الجاري تنفيذها بمختلف مدن المحافظة، في إطار خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.