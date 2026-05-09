رحيل عبد الوهاب الدكالي.. جنازة مهيبة في وداع عميد الأغنية المغربية

خيّم الحزن على الأوساط الفنية والثقافية في المغرب، بعدما شُيّعت، عصر اليوم، جنازة الموسيقار الكبير عبد الوهاب الدكالي إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء بمدينة الدار البيضاء، وسط حضور واسع من نجوم الفن والمثقفين ومحبي الراحل الذين حرصوا على وداع أحد أبرز رموز الأغنية المغربية.

وشهدت مراسم التشييع أجواء مؤثرة، حيث توافد عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والشخصيات الثقافية، إلى جانب جمهور الراحل، للمشاركة في إلقاء النظرة الأخيرة عليه واستذكار مسيرته الطويلة التي امتدت لعقود، قدّم خلالها أعمالًا أصبحت جزءًا من الذاكرة الفنية المغربية والعربية.

وسيطر التأثر والحزن على الحضور خلال مراسم الدفن، خاصة مع المكانة الكبيرة التي حظي بها عبد الوهاب الدكالي داخل الساحة الفنية، باعتباره واحدًا من أبرز الأسماء التي ساهمت في تطوير الأغنية المغربية الحديثة، من خلال أعمال جمعت بين الأصالة الموسيقية والتجديد الفني.

وكان خبر وفاة الفنان الكبير قد شكّل صدمة واسعة داخل المغرب وخارجه، بعدما رحل أمس إثر تدهور حالته الصحية عقب مضاعفات عملية جراحية خضع لها داخل إحدى المصحات الخاصة، لتتحول منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية إلى مساحة واسعة لنعيه واستعادة أبرز محطاته الفنية والإنسانية.

وعُرف عبد الوهاب الدكالي بأسلوبه الموسيقي الخاص وصوته المميز الذي رافق أجيالًا كاملة، كما تميز بقدرته على المزج بين التراث المغربي واللمسات الموسيقية الحديثة، ما جعله يحظى بمكانة استثنائية في قلوب الجمهور العربي.

وخلال مسيرته الفنية، قدّم الراحل مجموعة كبيرة من الأغاني الخالدة التي ما زالت حاضرة في وجدان الجمهور، كما لعب دورًا مهمًا في ترسيخ الهوية الموسيقية المغربية وإيصالها إلى العالم العربي، ليُلقب عن جدارة بعميد الأغنية المغربية.

ورغم رحيله، يبقى إرث عبد الوهاب الدكالي الفني حاضرًا بقوة، باعتباره أحد أهم الفنانين الذين أثروا المشهد الموسيقي المغربي والعربي، وتركوا بصمة يصعب تكرارها في تاريخ الفن.