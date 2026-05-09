شوط أول سلبي بين بورنموث وفولهام بالدوري الإنجليزي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي بورنموث وفولهام وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي بورنموث وفولهام عن تشكيل فريقيهما، في إطار منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل فولهام ضد بورنموث

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: تيموثي كاستاني، يواكيم أندرسن، كالفين باسي، أنتونى روبنسون

الوسط: ساسا لوكيتش، توم كيرني - إيميل سميث

الهجوم: سامويل شوكي - هاري ويلسون، رودريجو مونيز

تشكيل بورنموث ضد فولهام

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: ادرين تروفيرت - ماركوس سينيسي - جيمس هيل - آدم سميث

خط الوسط: كوربي جونيور - أليكس سكوت - ريان كريستي

خط الهجوم: رايان - إيفانيلسون - ماركوس تافيرني