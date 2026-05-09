قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن بطاريات وإطارات بقليوب إلى 12 شخصا
الرئيس السيسي : دور جامعة سنجور يعزز كفاءة صانعي القرار في أفريقيا
القاضي المتهم: «لو هموت.. هموت راجل».. مادة في القانون تتيح استعمال الرأفة.. كواليس مثيرة
لحاجزي سكن لكل المصريين 7.. بشرى سارة بشأن الاستعلام الميداني
القاهرة وباريس.. مهندسو الاستقرار في شرق أوسط مضطرب
أمل الحناوي: زيارة ماكرون إلى مصر تضع الشراكة بين البلدين أمام استحقاقات مهمة
فضيحة أمنية تضرب واشنطن .. عمدة مدينة أمريكية يحل جهاز الشرطة بالكامل بسبب زوجته
تجاهل تحية الجمهور المصري يضع أحلام في دائرة الجدل | تقرير
بشروط سهلة .. وظائف خالية بمصر للطيران وبنك مصر
تخصيص 1000 مقعد لجماهير الزمالك في نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة
لـ 9 يونيو | تأجيل محاكمة 4 متهمين بقضية فض اعتصام النهضة
مصطفي بكري يرثي أخيه في ذكري وفاته الثالثة.. بهذه الكلمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تجاهل تحية الجمهور المصري يضع أحلام في دائرة الجدل | تقرير

أحلام
أحلام
تقى الجيزاوي

أثارت الفنانة أحلام حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب حفلها الذي أحيته مساء أمس على مسرح دار الأوبرا المصرية، بعدما تعرضت لانتقادات من عدد من رواد السوشيال ميديا بسبب حديثها على المسرح أثناء توجيه التحية للجمهور. 

انتقادات وجهت للفنانة أحلام 

وجاءت الانتقادات بعد أن وجهت أحلام التحية للفتيات الحاضرات من عدد من الدول العربية، من بينها الكويت، فلسطين، السعودية، الإمارات، قطر، البحرين وسلطنة عمان، دون أن تذكر المصريات، وهو ما أثار استياء عدد من المتابعين الذين عبروا عن غضبهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقاطع فيديو من الحفل، وانهالت التعليقات المنتقدة لموقفها بينما اعتبر البعض أن الأمر ربما كان غير مقصود ، ولم تعلق أحلام على هذا الجدل حتى الان. 

حفل أحلام فى دار الأوبرا المصرية 
ورغم حالة الجدل، شهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وقدمت خلاله أحلام مجموعة من أشهر أغانيها وسط تفاعل واسع من الحضور.

وقدمت أحلام خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيها التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، حيث أشعلت الأجواء بأغنية «فدوة عيونك»، إلى جانب عدد من الأعمال التي ارتبطت بذاكرة جمهورها، من بينها «فوق ما تصور» و«كأني عمر ما حبيت»، لتتعالى صيحات الإعجاب والتصفيق طوال فقرات الحفل.

وشهدت الأمسية حالة من الانسجام الكبير بين أحلام والحضور، إذ حرصت الفنانة على التفاعل المستمر مع جمهورها، ووجهت كلمات الشكر لكل من حضر الحفل، مؤكدة سعادتها الكبيرة بالغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية، الذي وصفته بأنه واحد من أهم المسارح الفنية في العالم العربي.

كما تميز الحفل بتوزيعات موسيقية مميزة قدمتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، ما أضفى أجواءً طربية خاصة على السهرة، خاصة مع الأداء القوي الذي قدمته أحلام طوال الحفل، وسط أجواء فنية راقية حظيت بإشادة واسعة من الجمهور.

اغنية الله يصيبك للفنانة أحلام 

ويأتي هذا الحفل بعد النجاح الذي حققته الفنانة أحلام مؤخرًا من خلال أغنيتها «الله يصيبك»، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب الرسمي لأحلام، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي 

أحلام حفلات احلام اغانى أحلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

محمد عبد المنعم

فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

الأهلي

كيف يفكر الأهلي لإنهاء أزمة الرواتب الكبيرة؟ وأزمة بسبب هوية مدير الكرة الجديد .. اعرف القصة كاملة

ترشيحاتنا

مياة الشرب بالشرقية

رئيس مياه الشرقية يستقبل مستشار رئيس الوزراء ويستعرض موقف المشروعات ويتفقدان عدد من المواقع .. صور

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يستقبل مساعد وزير الصحة ويؤكد على تلبية احتياجات المستشفيات

كيف يمكن ان تصاب بفيروس هانتا داخل منزلك؟

كيف يمكن الإصابة بفيروس هانتا من داخل منزلك؟.. طرق الوقاية منه

بالصور

خبراء يحذرون: فترة الحضانة الطويلة لفيروس هانتا تجعله أكثر انتشارا

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟

بدل البنزين .. أول محطة شحن سيارات كهربائية للأطفال في الحدائق والغرف

سيارة أطفال
سيارة أطفال
سيارة أطفال

رئيس مياه الشرقية يستقبل مستشار رئيس الوزراء ويستعرض موقف المشروعات ويتفقدان عدد من المواقع .. صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

حماية الدماغ الأبرز.. تناول البيض بانتظام يقلل الإصابة بهذه الأمراض

تناول البيض والخرف
تناول البيض والخرف
تناول البيض والخرف

فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

أحمد سعد

بعد الانفصال الثالث عن علياء بسيوني.. محطات الزواج في حياة أحمد سعد

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد