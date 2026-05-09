تجاهل تحية الجمهور المصري يضع أحلام في دائرة الجدل | تقرير

أثارت الفنانة أحلام حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب حفلها الذي أحيته مساء أمس على مسرح دار الأوبرا المصرية، بعدما تعرضت لانتقادات من عدد من رواد السوشيال ميديا بسبب حديثها على المسرح أثناء توجيه التحية للجمهور.

انتقادات وجهت للفنانة أحلام

وجاءت الانتقادات بعد أن وجهت أحلام التحية للفتيات الحاضرات من عدد من الدول العربية، من بينها الكويت، فلسطين، السعودية، الإمارات، قطر، البحرين وسلطنة عمان، دون أن تذكر المصريات، وهو ما أثار استياء عدد من المتابعين الذين عبروا عن غضبهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقاطع فيديو من الحفل، وانهالت التعليقات المنتقدة لموقفها بينما اعتبر البعض أن الأمر ربما كان غير مقصود ، ولم تعلق أحلام على هذا الجدل حتى الان.

حفل أحلام فى دار الأوبرا المصرية

ورغم حالة الجدل، شهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وقدمت خلاله أحلام مجموعة من أشهر أغانيها وسط تفاعل واسع من الحضور.

وقدمت أحلام خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيها التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، حيث أشعلت الأجواء بأغنية «فدوة عيونك»، إلى جانب عدد من الأعمال التي ارتبطت بذاكرة جمهورها، من بينها «فوق ما تصور» و«كأني عمر ما حبيت»، لتتعالى صيحات الإعجاب والتصفيق طوال فقرات الحفل.

وشهدت الأمسية حالة من الانسجام الكبير بين أحلام والحضور، إذ حرصت الفنانة على التفاعل المستمر مع جمهورها، ووجهت كلمات الشكر لكل من حضر الحفل، مؤكدة سعادتها الكبيرة بالغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية، الذي وصفته بأنه واحد من أهم المسارح الفنية في العالم العربي.

كما تميز الحفل بتوزيعات موسيقية مميزة قدمتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، ما أضفى أجواءً طربية خاصة على السهرة، خاصة مع الأداء القوي الذي قدمته أحلام طوال الحفل، وسط أجواء فنية راقية حظيت بإشادة واسعة من الجمهور.

اغنية الله يصيبك للفنانة أحلام

ويأتي هذا الحفل بعد النجاح الذي حققته الفنانة أحلام مؤخرًا من خلال أغنيتها «الله يصيبك»، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب الرسمي لأحلام، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي