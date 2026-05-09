أجواء جماهيرية مشتعلة في ملعب 5 جويلية قبل نهائي الكونفدرالية قبل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

بدأت جماهير اتحاد العاصمة في التوافد بكثافة على مدرجات ملعب 5 جويلية قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وسط أجواء حماسية كبيرة أشعلتها الجماهير الجزائرية منذ الساعات الأولى.



وامتلأت مدرجات ملعب 5 جويلية تدريجيًا بجماهير اتحاد العاصمة، فيما تواجدت أعداد كبيرة أخرى خارج الاستاد في انتظار السماح لها بالدخول، ما يعكس حالة الحماس والترقب للمواجهة القارية المرتقبة.



ومن المتوقع أن يظهر الملعب بكامل سعته الجماهيرية خلال المباراة، خاصة مع الدعم الكبير الذي يحظى به الفريق الجزائري من جماهيره، التي تستعد لصناعة أجواء استثنائية لتحفيز اللاعبين في النهائي القاري.



في المقابل، حرصت جماهير الزمالك على التواجد أيضا في المدرجات لمؤازرة الفريق الأبيض، ودعم اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار قبل لقاء العودة.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وتقام مباراة الزمالك واتحاد العاصمة اليوم السبت فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، بملعب 5 جويليه.

بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.